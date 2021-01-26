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Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
Однако даже при выключенной геолокации можно определить условное местоположение смартфона, пояснил эксперт. Такими подходами пользуются системы навигации, производители программного обеспечения для определения региона пользователя, а также компании, которые используют позиционирование для сбора данных о пользователе для предоставления ему услуг и товаров в рамках его предпочтений.
Телефоны с операционными системами IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», с помощью которой в случае утери гаджета можно установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт.
В случае, если геопозиционирование отключено, использовать вышеуказанный подход невозможно. Однако полностью скрыть свое местоположение все равно нельзя.
Как пояснил эксперт, это связано с тем, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке.
«Используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал специалист, добавив, что недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения.
Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам. Такие данные есть в различных социальных сетях и приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями.
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Определение местоположения мобильного устройства происходит различными способами.
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