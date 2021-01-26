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Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации

26.01.2021 08:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации
Фото: Pixabay
Наиболее распространенный способ определения местоположения устройства — с использованием сигнала GPS, который с помощью спутников достаточно точно определяет местоположение объекта на плоскости.

Однако даже при выключенной геолокации можно определить условное местоположение смартфона, пояснил эксперт. Такими подходами пользуются системы навигации, производители программного обеспечения для определения региона пользователя, а также компании, которые используют позиционирование для сбора данных о пользователе для предоставления ему услуг и товаров в рамках его предпочтений.

Телефоны с операционными системами IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», с помощью которой в случае утери гаджета можно установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт.

В случае, если геопозиционирование отключено, использовать вышеуказанный подход невозможно. Однако полностью скрыть свое местоположение все равно нельзя.

Как пояснил эксперт, это связано с тем, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке.

«Используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал специалист, добавив, что недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения.


Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам. Такие данные есть в различных социальных сетях и приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями.
 
 
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Определение местоположения мобильного устройства происходит различными способами.
 
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