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Участников автопробегов «За единую Беларусь» пригласили во Дворец независимости
Источник материала: UDF
Фото: Пул первого
Для участников автопробегов провели экскурсию по дворцу, рассказали о различных залах и мероприятиях, которые там проводятся.
«Особый интерес, например, вызвал зал, где Александр Лукашенко в этот же день проводил совещание по внедрению в стране биометрических документов», – отмечает
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Во Дворце независимости прошла экскурсия для участников провластных автопробегов.
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