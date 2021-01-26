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Фото: Пул первого

БелТА . «Особый интерес, например, вызвал зал, где Александр Лукашенко в этот же день проводил совещание по внедрению в стране биометрических документов», – отмечает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участников автопробегов «За единую Беларусь» пригласили во Дворец независимости Во Дворце независимости прошла экскурсия для участников провластных автопробегов.

Для участников автопробегов провели экскурсию по дворцу, рассказали о различных залах и мероприятиях, которые там проводятся.