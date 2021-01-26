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Участников автопробегов «За единую Беларусь» пригласили во Дворец независимости

26.01.2021 08:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Участников автопробегов «За единую Беларусь» пригласили во Дворец независимости
Фото: Пул первого
Посетителей приветствовала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Она рассказала, что Александр Лукашенко не любит называть дворец своей рабочей резиденцией.

Для участников автопробегов провели экскурсию по дворцу, рассказали о различных залах и мероприятиях, которые там проводятся.

«Особый интерес, например, вызвал зал, где Александр Лукашенко в этот же день проводил совещание по внедрению в стране биометрических документов», – отмечает БелТА.


Участников автопробегов «За единую Беларусь» пригласили во Дворец независимости
 
 
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Во Дворце независимости прошла экскурсия для участников провластных автопробегов.
 
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