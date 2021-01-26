«Скорее не против угонов, а для комфорта». Обзор систем автосигнализации с удаленным запуском (видео)

Источник материала: Onliner За последние 10 лет рынок автосигнализаций в нашей стране заметно изменился. Практически исчезли с витрин тайваньские и китайские производители. Основной поставщик продукта сегодня — Россия. Причем соседи весьма неплохо продвинулись в этом вопросе. В РФ намного острее стоит проблема с хищением машин, потому там даже дают скидку на каско при установке сигнализации. В Беларуси же подобные устройства используются в первую очередь ради комфорта. Хотя и функции безопасности всегда могут пригодиться.

Машины, произведенные для Китая или Тайваня, в вопросе электроники совершенно отличаются от тех, что выпущены на рынке ЕАЭС. А последние и составляют основу нашего, белорусского, автопарка. В России системы автосигнализации адаптировали под местные модели. Поэтому на первые места продаж вышли именно бренды из РФ: StarLine и Pandora. И несмотря на скепсис, который может вызывать фраза «российское качество», покупатели им доверяют.

Основные запросы: безопасность за городом и комфорт в урбан-среде

Мы задали Павлу, представителю одного из профильных магазинов, самый простой вопрос: «Допустим, у автовладельца нет сигнализации и он задумывается: для чего мне она может быть нужна?»





— В первую очередь нужно заметить, что все современные системы, которые мы сегодня рассмотрим, подходят к новым машинам, выпущенным для рынка ЕАЭС. Они легко адаптируются под электронику. При установке гарантия дилера сохраняется — достаточно подключить один блок к CAN-шине и провести электронное согласование, то есть интеграция минимальна. Важно лишь, чтобы монтаж производил сам дилер.





— Для чего может понадобиться сигнализация? Основные мотивы покупателей — безопасность и комфорт. В Беларуси кражи и угоны авто не сильно распространены. Безусловно, такое случается, но не так часто, как в России. Там основная функция системы — охранная. У нас же — удобство.

— В последних моделях StarLine и Pandora брелок сигнализации представляет собой приложение на смартфоне. С его помощью можно удаленно (даже в другом городе) открыть машину, запустить двигатель, подать громкий сигнал (режим «Паника»), если нужно отпугнуть от авто сомнительных личностей.





— Все сигналы можно прислать машине из любого места, где есть интернет. Если сети нет, можно позвонить на короткие номера. Именно в тех случаях, когда пользователь находится далеко от авто, нужно открывать приложение. Оно также показывает расположение машины: точное место при наличии антенны и круг территории при ее отсутствии. Приложение выстраивает на карте и маршрут состоявшихся поездок (так называемая история).

— Если городские жители чаще спрашивают про комфорт, то покупатели из поселков и деревень больше озабочены безопасностью. Зачастую речь не идет о каком-то умышленном криминале, скорее о случайных неприятностях в стиле «шел/ехал и зацепил». Тем не менее все современные модели автосигнализаций оснащены датчиками удара (капот, все двери и крышка багажника) и наклона. Последний предусмотрен на случай, если стоящую машину начнут погружать на эвакуатор или поднимать на домкрате, чтобы снять колеса. Датчик наклона запоминает положение авто при парковке (например, на горке или двумя колесами на бордюре) и реагирует на изменения относительно именно этого угла.





— При каком-либо ударе система дозванивается на телефон владельца, присылает SMS о срабатывании. Как поступить дальше, решает сам пользователь — подойти посмотреть, включить «Панику» или вызвать милицию.

Как можно использовать. Лайфхаки

— Лично я уже привык пользоваться сигнализацией, — продолжает Павел. — Самая популярная у меня функция — удаленный запуск двигателя. В этом январе, когда столбик термометра опустился ниже 15 градусов, такая возможность стала просто необходимой. Незадолго до выхода запустил мотор, сел в уже прогретую машину, стекла оттаяли, в салоне тепло. Плюс в приложении можно настроить автозапуск двигателя при падении заряда АКБ. Летом тоже помогает — кондиционер успевает сбить жару внутри авто. Можно запрограммировать запуск агрегата при достижении определенной температуры (например, минус 20) либо каждый день, скажем, в 7 утра — для тех, кто подчинен строгому графику. Есть возможность при удаленном запуске включать и обогрев сидений, зеркал.





Еще одна важная функция для систем со специальными метками — «Свободные руки». Машина открывается при приближении к ней. Можно устанавливать на всех моделях с центральным замком.



Так выглядят те самые метки

Сотрудник магазина говорит, что пользуется сигнализацией уже шесть лет. За это время у него скопилось немало лайфхаков по применению системы: «Уезжаем за город, дома оставляем питомца. Просим друзей или соседей его покормить. Ключи от квартиры оставляем в салоне автомобиля. Товарищ звонит сообщить, что уже подъехал, я дистанционно открываю машину, он забирает ключи. Да, можно подумать, что такие ситуации единичны, но за шесть лет подобные мелочи сложились у меня в привычку».

Топ товаров

StarLine A96

Это более классический, привычный вариант — в виде брелока. К нему прилагается метка для функции «Свободные руки». Большей популярностью A96 пользуется у старшего поколения, у тех людей, которые не любят загружать смартфон разными приложениями, предпочитает не пользоваться гаджетами. Также подходит для тех, кто живет за городом, в местах, где бывают перебои с интернетом.

Нужно учитывать, что из-за большого количества городских шумов, особенно в торговых центрах, брелоки могут не работать.

StarLine S96

В этом комплекте нет брелока, однако меток уже две. Функцию брелока выполняет приложение на смартфоне.

Это типичный городской вариант для человека, который привык, что телефон может не только звонить.

StarLine Е96

Комбинированный вариант, который объединяет функционал указанных выше моделей. Здесь есть и GSM, и GPS. Подойдет горожанам, которые часто ездят на охоту и рыбалку. В городе они пользуются приложением на мобильном, а на природе приходит на выручку брелок.

Все указанные устройства (шестого поколения) должен устанавливать только человек, который имеет сертификат о прохождении обучения в StarLine.

Pandora DX-90 и другие

Описанные выше модели подходят под все современные машины, выпущенные для рынка ЕАЭС. Сигнализация же Pandora рассчитана на премиум-сегмент автомобилей. Ее устанавливают на BMW 5-Series, 7-Series, Mercedes E-Class, S-Class.

Комплект Pandora довольно компактен, его можно спрятать в любую часть машины. И даже те ухищренные воры, которые знают, где искать модуль, его не обнаружат. Клиенты, которые все равно опасаются, дополнительно могут установить маяки — вплоть до пяти штук.

О позиционировании бренда на рынке говорит и тот факт, что Pandora выпустила модель с 4G еще задолго до полного покрытия, обеспечив, так скажем, задел на будущее.





Важно уточнить, что все перечисленные системы оснащены диалоговым кодом, взломать который за пять лет так и не удалось. Производители сами предлагают 5 миллионов российских рублей (около $66 тысяч) тому, кто сможет преодолеть эту защиту. Пока умника не нашлось. Простыми словами, с помощью граббера открыть авто с одной из этих систем не удастся.





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