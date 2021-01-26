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Шедевр куда ни глянь. Послушали AirPods Max
Источник материала: Onliner
Тим Кук снова прислал три вагона шекелей, а еще — наушники AirPods Max. Даже не представлял, что шекели настолько хрустящие, а беспроводная гарнитура может звучать так круто. Зачем золоченые штекеры, lossless и кабели толщиной в руку, если уши могут радостно вибрировать от AirPods Max? Похоже на прорыв не меньший, чем
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Дизайн
Джонни Айв — молодец: уступил дорогу молодым, которые дают прикурить британцу. AirPods Max место во всех музеях дизайна, которые есть в мире. Это безупречно красивые и минималистичные наушники, ко всему прочему одним своим видом заявляющие о своей технологичности.
Оголовье прорезиненное, чаши из анодированного алюминия, телескопические дужки из нержавеющей стали, амбушюры тканевые и держатся на магнитах — при случае можно будет легко и быстро заменить. Очень классно выполнено шарнирное крепление каждой чаши. Оно металлическое, в меру тугое, с четко фиксируемыми крайними положениями. Ощущения как от дорогой и качественной вещицы. Визуально и тактильно AirPods Max соответствуют своей цене на 180,1%.
Управление простейшее и, слава Куку, не сенсорное. Прокрутка колесика наподобие того, что можно встретить в Apple Watch (только в гарнитуре оно крупнее и без тактильного отклика), отвечает за плавную регулировку громкости звука. Нажатиями на него ставим на паузу, запускаем воспроизведение и переключаем треки. И еще одна кнопка для активации режима шумоподавления или прозрачности. Традиционно, если наушники снять, то воспроизведение остановится, а если надеть — продолжится.
Гармонично, невероятно стильно и ни разу не выпендрежно (да) — эта фраза идеально ложится на описание дизайна AirPods Max. Даже логотипа яблока на виду нет! Сравните с любыми другими наушниками, которые с радостью используют поверхности чашек и/или оголовья, чтобы максимально размашистым шрифтом прокричать окружающим о бренде.
Практичность
Как все это звучит?
На сайте Apple есть подробнейшее описание применяемых в AirPods Max технологий. Здесь и восемь направленных микрофонов для шумодава, и особые драйверы, и чипы H1, которые подстраивает звук с учетом положения и качества прилегания наушников. Все это хорошо, но как оно звучит?
Красочнее и точнее всего звучание Max описал фотограф Влад Борисевич. У него как раз есть собственные очень популярные в наших краях Sony WH-1000XM4. Вместе послушали тонну музыки самых разных жанров, кроме разве что классической инструментальной.
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С наскока может показаться, что Sony звучат лучше. Секрет в большем запасе громкости и выпяченных басах. Но стоит прислушаться, и все становится на свои места. Далее — мнение Влада, с которым я по итогам нескольких дней прослушивания AirPods Max полностью согласен:
— Если не прислушиваться, то в первые секунды кажется, что разница между Sony и Apple небольшая. Не могу назвать себя искушенным меломаном, но стоит немного прислушаться, и в знакомых треках на Max уже слышишь то, что раньше не слышал.
У AirPods очень детализированный звук, который не смешивается в «кашу». Переключая внимание, ты можешь зацепить отдельно гитару или басы, причем они здесь разнообразные. У Sony же больше проекция звука, как если раскатать объемную картину в плоский блин — вроде бы все на месте, но без выпуклых деталей.
Это не Влад
Мне не нравятся перекосы в средние или низкие частоты — что-то из этого обычно выпирает в наушниках. В AirPods Max все сбалансировано, ничего искусственно не выпячивается на первый план, заглушая остальную гамму. И хорошо знакомая музыка слышится совсем по-новому, реально новые впечатления получаешь.
Я только сейчас понял, что такое объемный звук. Если бы Apple добавила еще хоть 5% басов, то это был бы фейк, разрушающий идеальную картину звука. А в Sony басы однородные и навязчивые — тебе как веслом по голове с натянутой на уши коробкой въехали. Басы в Max не такие агрессивные, но при этом более правильные, они тоже «качают», но плюс к этому еще и позволяют услышать тонну разных оттенков нижних частот, тогда как у Sony это всегда монотонный, накатывающий издалека и в конце концов оглушающий «бум-бум». Низы в AirPods держат тебя в тонусе, но при этом ощущаются тонкости, детали, оттенки, чувствуется привязка к инструменту, какое-то послевкусие от каждого из них.
А еще забавно, как от особо басовитых треков в AirPods вибрируют уши.
В целом для новых AirPods, как и для большинства продукции Apple, характерна универсальность. Они «из коробки» настроены так, чтобы хорошо звучать при прослушивании треков в любом жанре. На рынке есть куча наушников с более выпяченными «басами», но Apple сделали ставку на естественное звучание.
Удивительно, что о естественности звучания мы говорим по отношению к наушникам, работающим через Bluetooth, и с помощью которых 99,9% покупателей будут слушать музыку максимум с битрейтом 320 кбит/с. Что ж, это еще одно доказательство, что в наше время решает универсальность, удобство и программные алгоритмы улучшения звука. Все это в комплексе делает AirPods Max выдающимися.
В качестве бонуса есть у наушников еще одна фишка — пространственное аудио с функцией динамического отслеживания положения головы. Работает только при просмотре Apple TV+ на смартфоне или планшете. Сложно передать ощущения словами, но AirPods Max «перемещают» звук в зависимости от поворота головы по отношению к iPad или iPhone. Послушал так фрагмент «Грейхаунда» — прикольно, но все же скорее баловство.
Относительный недостаток один — на громкости 2/3 от максимальной и выше окружающие будут прекрасно слышать то, что играет в наушниках.
Итоги
Никогда не думал, что сжатый звук, да еще передаваемый по беспроводному протоколу, может подарить столько удивительных впечатлений. AirPods Max смогли. Хочется влепить этим наушникам «десятку», но пока от такой оценки воздержусь в силу небольшого опыта прослушивания конкурентов.
Sony WH-1000XM4 конкурируют с AirPods Max с натяжкой — устройство от японской компании вдвое дешевле (и для своей цены звучит очень достойно), но далеко не так идеально интегрировано в «яблочную» экосистему. В такой интегрированности очевиден и недостаток больших AirPods — эти наушники оправдывают свою цену только в случае использования с техникой Apple. Их, конечно, можно подружить и со смартфоном Xiaomi, но разумность такого шага под вопросом.
Целевая аудитория AirPods Max вырисовывается четко. Вы не завзятый меломан, но любите хороший звук и при этом предпочитаете технику Apple, не обращая внимания на ее цену? Тогда эти наушники вас точно не разочаруют. Аудиофилы все равно ни на что не променяют свои позолоченные штекеры, а обладатели Android-смартфонов наверняка выберут себе что-то другое — благо выбор велик.
Apple продолжает расширять свою экосистему и делает это очень здóрово. Ну а цена — да, она, как обычно, высокая.
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Тим Кук снова прислал три вагона шекелей, а еще — наушники AirPods Max. Даже не представлял, что шекели настолько хрустящие, а беспроводная гарнитура может звучать так...
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