Шедевр куда ни глянь. Послушали AirPods Max

Источник материала: Onliner Тим Кук снова прислал три вагона шекелей, а еще — наушники AirPods Max. Даже не представлял, что шекели настолько хрустящие, а беспроводная гарнитура может звучать так круто. Зачем золоченые штекеры, lossless и кабели толщиной в руку, если уши могут радостно вибрировать от AirPods Max? Похоже на прорыв не меньший, чем MacBook с чипами М1 . Если зашли ради хейта, можно сразу пролистывать к комментариям, потому что статья будет о том, какой волшебный продукт снова запилила Apple.





Дизайн

Джонни Айв — молодец: уступил дорогу молодым, которые дают прикурить британцу. AirPods Max место во всех музеях дизайна, которые есть в мире. Это безупречно красивые и минималистичные наушники, ко всему прочему одним своим видом заявляющие о своей технологичности.





Оголовье прорезиненное, чаши из анодированного алюминия, телескопические дужки из нержавеющей стали, амбушюры тканевые и держатся на магнитах — при случае можно будет легко и быстро заменить. Очень классно выполнено шарнирное крепление каждой чаши. Оно металлическое, в меру тугое, с четко фиксируемыми крайними положениями. Ощущения как от дорогой и качественной вещицы. Визуально и тактильно AirPods Max соответствуют своей цене на 180,1%.





Управление простейшее и, слава Куку, не сенсорное. Прокрутка колесика наподобие того, что можно встретить в Apple Watch (только в гарнитуре оно крупнее и без тактильного отклика), отвечает за плавную регулировку громкости звука. Нажатиями на него ставим на паузу, запускаем воспроизведение и переключаем треки. И еще одна кнопка для активации режима шумоподавления или прозрачности. Традиционно, если наушники снять, то воспроизведение остановится, а если надеть — продолжится.





Гармонично, невероятно стильно и ни разу не выпендрежно (да) — эта фраза идеально ложится на описание дизайна AirPods Max. Даже логотипа яблока на виду нет! Сравните с любыми другими наушниками, которые с радостью используют поверхности чашек и/или оголовья, чтобы максимально размашистым шрифтом прокричать окружающим о бренде.

Практичность

Здесь, в отличие от дизайна, есть вопросы. AirPods Max никак не складываются. Единственное — чаши поворачиваются градусов на 60, фактически принимая два положения — для прослушивания и для переноски в чехле. Впрочем, бывают модели в этом плане и похуже.





Про чехол тоже много сказано. Он симпатичный, но не практичный. Я, например, не придумал, для чего его использовать. Разве что если едешь куда-то далеко и просто так забросить наушники в сумку жалко.

А бросить просто так и правда может быть жалко, потому что алюминиевые чаши могут тереться друг о друга торцами. И делают это регулярно. У нас за время тестирования царапин не появилось, но мы и обращались максимально аккуратно — продукт-то дорогущий и не наш! Вангую, что со временем потертостей не избежать.





«Максы» весят почти 400 граммов и в руках ощущаются тяжелыми. Тем удивительнее, что на голове они кажутся невесомыми. Спасибо пружинистому оголовью и грамотному распределению веса.

В целом на голове AirPods Max сидят идеально, причем вряд ли найдется голова, которой они не подойдут. Телескопические дужки мягко растягиваются именно настолько, насколько конкретно вам надо.





Появлялись жалобы на то, что если долго сидеть в наушниках в холодном помещении, то в амбушюрах появляется конденсат. Я AirPods Max носил не снимая всего 9 часов, причем в теплом помещении, и, наверное, поэтому конденсат не словил. Но не исключаю, что в каких-то экстремальных (12 часов в наушниках и на холодном складе — это же экстрим?) условиях такое может быть.

Для зарядки используется разъем Lightning. Наверное, Type-C оставили на следующее поколение. А там, глядишь, и беспроводная зарядка появится: она прямо очень просится уже сейчас.

Одной зарядки наушников мне хватило на два рабочих дня по девять часов. Почти всегда — на максимальной громкости, иногда с шумодавом, иногда — в режиме прозрачности. То есть 18—20 часов автономности есть. Кнопки выключения у Max нет, и они всегда активны, меняя лишь уровень энергопотребления в зависимости от ситуации. Самый низкий он, когда девайс уложен в комплектный чехол. Если наушники без него просто положить и не трогать, то аккумулятор садится со скоростью примерно 8% в день.





О шумодаве и режиме пространственного звучания. Мне показалось, что работают они на уровне вкладышей AirPods Pro . Подробно в разных условиях протестировать оба режима не успел, но шумодав заметно убивает монотонные «домашние» звуки вроде шума вытяжки, пылесоса, готовящейся еды. Резкие и пронзительные звуки, как крики маленького ребенка, к сожалению, пока производителям наушников хорошенько заглушить не удается. Я чаще пользовался режимом прозрачности. Благодаря ему не нужно снимать устройство, чтобы что-то расслышать во внешней среде. Звуки окружающей обстановки становятся даже слегка громче.

. Подробно в разных условиях протестировать оба режима не успел, но шумодав заметно убивает монотонные «домашние» звуки вроде шума вытяжки, пылесоса, готовящейся еды. Резкие и пронзительные звуки, как крики маленького ребенка, к сожалению, пока производителям наушников хорошенько заглушить не удается. Я чаще пользовался режимом прозрачности. Благодаря ему не нужно снимать устройство, чтобы что-то расслышать во внешней среде. Звуки окружающей обстановки становятся даже слегка громче. О том, как AirPods Max бесшовно взаимодействуют с «яблочными» устройствами, можно ничего не говорить — и так все ясно. Но я все же упомяну, что «общение» девайсов организовано безупречно. Наушники запросто переключаются между iPhone , iPad и MacBook тогда, когда вам это нужно.

Как все это звучит?

На сайте Apple есть подробнейшее описание применяемых в AirPods Max технологий. Здесь и восемь направленных микрофонов для шумодава, и особые драйверы, и чипы H1, которые подстраивает звук с учетом положения и качества прилегания наушников. Все это хорошо, но как оно звучит?





Красочнее и точнее всего звучание Max описал фотограф Влад Борисевич. У него как раз есть собственные очень популярные в наших краях Sony WH-1000XM4. Вместе послушали тонну музыки самых разных жанров, кроме разве что классической инструментальной.

С наскока может показаться, что Sony звучат лучше. Секрет в большем запасе громкости и выпяченных басах. Но стоит прислушаться, и все становится на свои места. Далее — мнение Влада, с которым я по итогам нескольких дней прослушивания AirPods Max полностью согласен:

— Если не прислушиваться, то в первые секунды кажется, что разница между Sony и Apple небольшая. Не могу назвать себя искушенным меломаном, но стоит немного прислушаться, и в знакомых треках на Max уже слышишь то, что раньше не слышал.

У AirPods очень детализированный звук, который не смешивается в «кашу». Переключая внимание, ты можешь зацепить отдельно гитару или басы, причем они здесь разнообразные. У Sony же больше проекция звука, как если раскатать объемную картину в плоский блин — вроде бы все на месте, но без выпуклых деталей.



Это не Влад

Мне не нравятся перекосы в средние или низкие частоты — что-то из этого обычно выпирает в наушниках. В AirPods Max все сбалансировано, ничего искусственно не выпячивается на первый план, заглушая остальную гамму. И хорошо знакомая музыка слышится совсем по-новому, реально новые впечатления получаешь.

Я только сейчас понял, что такое объемный звук. Если бы Apple добавила еще хоть 5% басов, то это был бы фейк, разрушающий идеальную картину звука. А в Sony басы однородные и навязчивые — тебе как веслом по голове с натянутой на уши коробкой въехали. Басы в Max не такие агрессивные, но при этом более правильные, они тоже «качают», но плюс к этому еще и позволяют услышать тонну разных оттенков нижних частот, тогда как у Sony это всегда монотонный, накатывающий издалека и в конце концов оглушающий «бум-бум». Низы в AirPods держат тебя в тонусе, но при этом ощущаются тонкости, детали, оттенки, чувствуется привязка к инструменту, какое-то послевкусие от каждого из них.

А еще забавно, как от особо басовитых треков в AirPods вибрируют уши.





В целом для новых AirPods, как и для большинства продукции Apple, характерна универсальность. Они «из коробки» настроены так, чтобы хорошо звучать при прослушивании треков в любом жанре. На рынке есть куча наушников с более выпяченными «басами», но Apple сделали ставку на естественное звучание.

Удивительно, что о естественности звучания мы говорим по отношению к наушникам, работающим через Bluetooth, и с помощью которых 99,9% покупателей будут слушать музыку максимум с битрейтом 320 кбит/с. Что ж, это еще одно доказательство, что в наше время решает универсальность, удобство и программные алгоритмы улучшения звука. Все это в комплексе делает AirPods Max выдающимися.

В качестве бонуса есть у наушников еще одна фишка — пространственное аудио с функцией динамического отслеживания положения головы. Работает только при просмотре Apple TV+ на смартфоне или планшете. Сложно передать ощущения словами, но AirPods Max «перемещают» звук в зависимости от поворота головы по отношению к iPad или iPhone. Послушал так фрагмент «Грейхаунда» — прикольно, но все же скорее баловство.





Относительный недостаток один — на громкости 2/3 от максимальной и выше окружающие будут прекрасно слышать то, что играет в наушниках.

Итоги

Никогда не думал, что сжатый звук, да еще передаваемый по беспроводному протоколу, может подарить столько удивительных впечатлений. AirPods Max смогли. Хочется влепить этим наушникам «десятку», но пока от такой оценки воздержусь в силу небольшого опыта прослушивания конкурентов.





Sony WH-1000XM4 конкурируют с AirPods Max с натяжкой — устройство от японской компании вдвое дешевле (и для своей цены звучит очень достойно), но далеко не так идеально интегрировано в «яблочную» экосистему. В такой интегрированности очевиден и недостаток больших AirPods — эти наушники оправдывают свою цену только в случае использования с техникой Apple. Их, конечно, можно подружить и со смартфоном Xiaomi, но разумность такого шага под вопросом.

Целевая аудитория AirPods Max вырисовывается четко. Вы не завзятый меломан, но любите хороший звук и при этом предпочитаете технику Apple, не обращая внимания на ее цену? Тогда эти наушники вас точно не разочаруют. Аудиофилы все равно ни на что не променяют свои позолоченные штекеры, а обладатели Android-смартфонов наверняка выберут себе что-то другое — благо выбор велик.

Apple продолжает расширять свою экосистему и делает это очень здóрово. Ну а цена — да, она, как обычно, высокая.