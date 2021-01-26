Головченко и Мишустин встретятся сегодня, 26 января, в Москве

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут во вторник переговоры в Москве, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

"Роман Головченко 26 января встретится в Москве со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным", – сказали там.





пишет sputnik.by В Совмине уточнили, что встречаться премьеры будут в Доме Правительства РФ – в узком и расширенном форматах,sputnik.by









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В состав белорусской делегации вошли первый зам Головченко Николай Снопков, руководитель Министерства энергетики Виктор Каранкевич, глава Минфина Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, а также посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

По данным пресс-службы, стороны на встрече в российской столице обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Беларуси.





В текущем месяце Головченко и Мишустин очно не встречались, но три раза говорили по телефону: темами их общения были интеграция в Союзном государстве, энергетика, двухсторонняя торговля и транспорт.



