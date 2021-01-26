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Белорусские власти поделились планами на пятилетку
Источник материала: Партизан
25 января в открытом доступе появилась программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет.
Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, о чем заявили в эфире государственного пропагандистского телеканала.
Правительство не намерено менять курс в развитии Беларуси, и по-прежнему декларирует статус социально-ориентированной республики.
Главные направления развития на следующие пять лет:
увеличение реальных доходов в 1,2 раза;
сокращение безработицы до 4%;
рост ВВП на 21,5%.
Кроме того, власть обещает пересмотреть систему пенсионного обеспечения. Например, выйти на показатель — пенсия не меньше 40% от зарплаты.
Между тем, в следующие 5 лет неизменной останется и демографическая политика республики. В приоритете – укрепление института семьи, защита материнства и детства, и, конечно же, главный козырь власти — активная поддержка многодетных семей.
Планируется предпринять следующие меры:
улучшенная система государственных пособий;
семейный капитал на второго ребенка;
комфортное жилье.
Планируется пересмотреть систему здравоохранения: построить 11 областных клинических больниц, 12 межрегиональных центров и 8 поликлиник.
Социальную помощь постараются сделать максимально адресной, а к 2025 году до минимума снизить процент людей с доходами ниже прожиточного минимума.
Ожидается, что программу рассмотрят на Всебелорусском народном собрании, которое ориентировочно состоится 11-12 февраля 2021 года.
Надо ли напоминать, что по планам мы уже давно должны иметь среднюю зарплату в тысячу долларов и быть счастливы в свободной стране...
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25 января в открытом доступе появилась программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет.
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