Испанское ателье Hurtan представило ретрокар Grand Albaycin на базе Mazda MX-5

Источник материала: Tut.by

Небольшая фирма Hurtan из Гранады почти неизвестна в автомобильном мире, однако постройкой машин с оригинальными кузовами в ретростиле занимается с 1992 года. На днях испанцы рассекретили свой новый проект, за основу которого была взята Mazda MX-5.





Это новая «двухдверка» Grand Albaycin, дизайн которой, как говорят сами создатели, должен напоминать классические автомобили 30−60-х гг. прошлого столетия. Как и MX-5, испанский новодел будет предлагаться в виде родстера с мягкой крышей или тарги с жестким сдвижным верхом. Двигатели идентичны исходной Mazda, то есть атмосферные бензиновые моторы объемом 1,5 л (132 л. с.) и 2 л (184 л. с.). Коробки передач 6-ступенчатые — «механика» и «автомат», доступный в качестве опции для самой мощной версии.









Известно также, что младшая версия Grand Albaycin способна разогнаться до 204 км/ч, а модификация с двухлитровым мотором — до 219 км/ч. Вариантов исполнения предусмотрено два — Heritage и Bespoke, отличающиеся окраской кузова и нюансами в отделке интерьера. Салон машины, к слову, получил отделку кожей высочайшего качества и множество деталей, напоминающих об автомобилях прошлого.





По плану Hurtan соберет 30 экземпляров Grand Albaycin, часть из которых отправится и в соседнюю Россию. Прием заказов уже начался. В Испании цены на ретрокар начинаются от 59 тысяч евро, а самая дорогая версия Bespoke Targa с двухлитровым двигателем обойдется в 82 300 евро.