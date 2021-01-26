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Испанское ателье Hurtan представило ретрокар Grand Albaycin на базе Mazda MX-5

26.01.2021 08:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небольшая фирма Hurtan из Гранады почти неизвестна в автомобильном мире, однако постройкой машин с оригинальными кузовами в ретростиле занимается с 1992 года. На днях испанцы рассекретили свой новый проект, за основу которого была взята Mazda MX-5.


Это новая «двухдверка» Grand Albaycin, дизайн которой, как говорят сами создатели, должен напоминать классические автомобили 30−60-х гг. прошлого столетия. Как и MX-5, испанский новодел будет предлагаться в виде родстера с мягкой крышей или тарги с жестким сдвижным верхом. Двигатели идентичны исходной Mazda, то есть атмосферные бензиновые моторы объемом 1,5 л (132 л. с.) и 2 л (184 л. с.). Коробки передач 6-ступенчатые — «механика» и «автомат», доступный в качестве опции для самой мощной версии.



Известно также, что младшая версия Grand Albaycin способна разогнаться до 204 км/ч, а модификация с двухлитровым мотором — до 219 км/ч. Вариантов исполнения предусмотрено два — Heritage и Bespoke, отличающиеся окраской кузова и нюансами в отделке интерьера. Салон машины, к слову, получил отделку кожей высочайшего качества и множество деталей, напоминающих об автомобилях прошлого.


По плану Hurtan соберет 30 экземпляров Grand Albaycin, часть из которых отправится и в соседнюю Россию. Прием заказов уже начался. В Испании цены на ретрокар начинаются от 59 тысяч евро, а самая дорогая версия Bespoke Targa с двухлитровым двигателем обойдется в 82 300 евро.

 
 
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Небольшая фирма Hurtan из Гранады рассекретила свой новый проект, за основу которого была взята Mazda MX-5.
 
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