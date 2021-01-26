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Почти 600 фур стоят на границе Беларуси с Евросоюзом
26.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Более 600 фур, по данным ГПК на утро вторника, ждут своей очереди на выезд из Беларуси в сторону Европейского союза.
© AFP 2020 / William Edwards
Самая сложная ситуация на границе с Литвой. Здесь больше всего машин скопилось в "Каменном Логе" – 200. В "Котловке" 110 грузовиков, в "Привалке" 80, в "Беняконях" - 25.
На польском направлении в "Брузгах" стоят 110 большегрузов, в "Берестовице" 34, в "Козловичах" 20.
Латвийское направление полностью свободно.
Всего на границе Беларуси со странами ЕС, по данным на 8:00 вторника, находится 579 грузовиков. В понедельник
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
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Третий день подряд на литовском и польском направлениях наблюдаются немалые очереди из грузовиков. В самом загруженном пункте пропуска, Каменном Логе, въезда в ЕС...
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