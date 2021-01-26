Почти 600 фур стоят на границе Беларуси с Евросоюзом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Более 600 фур, по данным ГПК на утро вторника, ждут своей очереди на выезд из Беларуси в сторону Европейского союза.

Самая сложная ситуация на границе с Литвой. Здесь больше всего машин скопилось в "Каменном Логе" – 200. В "Котловке" 110 грузовиков, в "Привалке" 80, в "Беняконях" - 25.

На польском направлении в "Брузгах" стоят 110 большегрузов, в "Берестовице" 34, в "Козловичах" 20.

Латвийское направление полностью свободно.

Всего на границе Беларуси со странами ЕС, по данным на 8:00 вторника, находится 579 грузовиков. В понедельник их число было несколько больше – 840. Перед выходными очередей на белорусской границе и вовсе не наблюдалось. Ежедневный трафик то увеличивается, то немного уменьшается, однако в Госпогранкомитете отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

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