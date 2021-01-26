|
Рудковская со скандалом ушла с вечеринки Бузовой
26.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский продюсер, примерная жена и мать Яна Рудковская со скандалом сбежала с вечеринки в честь 35-го
25 января звезда "Дома-2" с размахом отметила свое 35-летие: сливки общества и близкие друзья Бузовой собрались под одной крышей. Во время торжества приглашенную Рудковскую возмутило высказывание подруги Бузовой, которая сравнила шоу-бизнес с "настоящей жизнью" и заявила, что в нем не осталось никакой искренности. После этого продюсер решила произнести особенную речь со сцены.
Как сообщило издание Super, Рудковская устроила настоящее шоу на вечеринке Бузовой: блондинка заявила, что дожила до того момента, когда говорит лишь правду, а шоу-бизнес больше не станет льстить имениннице.
Напоследок Рудковская намекнула, что за каждое слово нужно отвечать и покинула праздник.
Напомним, что этот день рождения Бузовой запомнился еще одним происшествием: звезда
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга Евгения Плющенко устроила свое "шоу" на юбилейном празднике и заявила, что шоу-бизнес больше не будет льстить "поющей ведущей".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)