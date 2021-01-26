Рудковская со скандалом ушла с вечеринки Бузовой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский продюсер, примерная жена и мать Яна Рудковская со скандалом сбежала с вечеринки в честь 35-го дня рождения певицы и ведущей Ольги Бузовой: шокирующий видеоролик появился в сети.

25 января звезда "Дома-2" с размахом отметила свое 35-летие: сливки общества и близкие друзья Бузовой собрались под одной крышей. Во время торжества приглашенную Рудковскую возмутило высказывание подруги Бузовой, которая сравнила шоу-бизнес с "настоящей жизнью" и заявила, что в нем не осталось никакой искренности. После этого продюсер решила произнести особенную речь со сцены.

Как сообщило издание Super, Рудковская устроила настоящее шоу на вечеринке Бузовой: блондинка заявила, что дожила до того момента, когда говорит лишь правду, а шоу-бизнес больше не станет льстить имениннице.

Напоследок Рудковская намекнула, что за каждое слово нужно отвечать и покинула праздник.

Напомним, что этот день рождения Бузовой запомнился еще одним происшествием: звезда рассталась со своим бойфрендом и заявила, что он "творит страшные вещи".

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