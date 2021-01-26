Что происходит на границе

Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза стала несколько лучше.





Очереди уменьшились, но продолжают оставаться большими. На литовском направлении, по данным ГПК на 08:00, здесь скопилось более 420 фур:

«Каменный Лог» — более 200;

«Котловка» — более 110;

«Привалка» — более 80;

«Бенякони» — более 30.

Очереди на выезд в Польшу ожидают более 130 грузовиков: