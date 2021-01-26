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Что происходит на границе

26.01.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза стала несколько лучше.

Что происходит на границе

Очереди уменьшились, но продолжают оставаться большими. На литовском направлении, по данным ГПК на 08:00, здесь скопилось более 420 фур:

  • «Каменный Лог» — более 200;             
  • «Котловка» — более 110;
  • «Привалка» — более 80;
  • «Бенякони» — более 30.          

Очереди на выезд в Польшу ожидают более 130 грузовиков:

  • «Брузги» — более 110;              
  • «Козловичи» — более 20.
 
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Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза стала несколько лучше.
 
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