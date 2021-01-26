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Что происходит на границе
Источник материала: Навiны
Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза стала несколько лучше.
Очереди уменьшились, но продолжают оставаться большими. На литовском направлении, по данным ГПК на 08:00, здесь скопилось более 420 фур:
Очереди на выезд в Польшу ожидают более 130 грузовиков:
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Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза стала несколько лучше.
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