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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему парковка с вывернутыми колесами крайне опасна для всех автомобилей Владельцам машин с электроусилителем стоит задуматься.

Впрочем, это вопрос не только культуры вождения или — в нашем случае — парковки. Ситуация любопытна и с технической точки зрения. Бытует мнение, что длительная стоянка с вывернутыми колесами опасна для деталей и узлов системы рулевого управления. Но так ли это на самом деле?Возвращаясь к спору между приверженцами лагерей «парковаться с вывернутыми колесами опасно для рулевой системы» и «да нет, глупости это все», стоит отметить, что правы — или неправы — и те, и другие. По этому вопросу не существует единых технических рекомендаций. Все зависит от типа усилителя, применяемого на конкретной машине, но интересно даже другое.Как порталуобъяснил, директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр», на автомобилях с гидроусилителем при длительной парковке с колесами, находящимися в крайнем положении, ресурс системы действительно сокращается, а вместе с ним… сокращается и ресурс шарниров равных угловых скоростей колес (иначе говоря — ШРУСов).В первом случае увеличенную нагрузку получают насос усилителя и другие компоненты, что приводит к их ускоренному износу. Кроме того, есть риск, что повредятся масляные патрубки — потрескаются из-за излишнего натяжения или и вовсе лопнут. Что же до ШРУСов, то вследствие длительной парковки с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки, что, в свою очередь, чревато более серьезными проблемами с подвеской.Примечательно, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена, так как агрегат работает не за счет насоса, как в гидроусилителе, а усилие создается благодаря работе электромотора, — отмечает наш собеседник.С насосом понятно, а что с шарнирами равных угловых скоростей? Вполне логично, что на целостность ШРУСов тип рулевого усилителя не влияет, и значит ли это, что они в любом случае находятся «под ударом»? Увы, так и есть. А потому перед выключением зажигания имеет смысл проверить, в каком положении находятся колеса, и в случае необходимости его скорректировать. Тем более, что времени это простое действие много не занимает.Напоследок развеем еще один популярный миф, связанный с вывернутыми колесами. Некоторые водители всерьез полагают, что это защищает машину от эвакуаторов. Мол, сейчас схитрю, припарковавшись в нарушение ПДД, и стражи порядка мою ласточку не заберут. Погрузить автомобиль на простой эвакуатор с «кривыми» колесами действительно очень проблематично. Что же до кранов-манипуляторов, коими и являются коварные «зеленые крокодилы», то их это не останавливает.