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У российской вакцины «Спутник V» выявили новые противопоказания

26.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У российской вакцины «Спутник V» выявили новые противопоказания

  • 26.01.2021, 9:10
У российской вакцины «Спутник V» выявили новые противопоказания

Препарат несет риски для нескольких категорий людей.

У российской вакцины «Спутник V» выявили новые опасные противопоказания. Об этом со ссылкой на новую инструкцию по медицинскому применению вакцины сообщает lenta.ua.

Согласно сообщению, в инструкции уточняется, что вакцинация «Спутник V» может представлять риск для некоторых групп людей.

«Вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», - говорится в инструкции.

Напомним. недавно Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии отклонило запрос на регистрацию российской вакцины «Спутник V» из-за ее несоответствия бразильским государственным требованиям.

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Препарат несет риски для нескольких категорий людей.
 
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