Источник материала: Хартия'97

«Белавиа» меняет правила для пассажиров, вылетающих в Польшу 26.01.2021, 9:05

Изменения вступают в силу с 27 января.

В авиакомпании "Белавиа" рассказали, что с 27 января изменяются правила въезда в Польшу.

"C 27 января изменяются правила въезда в Польшу. Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

В "Белавиа" уточнили, что пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытию, пишет interfax.by .

"Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом", - сообщили в авиакомпании.

Оплата возможна через банк или через платежный терминал.

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