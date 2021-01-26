|
«Белавиа» меняет правила для пассажиров, вылетающих в Польшу
Источник материала: Хартия'97
«Белавиа» меняет правила для пассажиров, вылетающих в Польшу
Изменения вступают в силу с 27 января.
В авиакомпании "Белавиа" рассказали, что с 27 января изменяются правила въезда в Польшу.
"C 27 января изменяются правила въезда в Польшу. Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.
В "Белавиа" уточнили, что пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытию, пишет
"Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом", - сообщили в авиакомпании.
Оплата возможна через банк или через платежный терминал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения вступают в силу с 27 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)