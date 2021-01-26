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Таракан занервничал из-за сливов данных о белорусских силовиках

26.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Таракан занервничал из-за сливов данных о белорусских силовиках

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  • 26.01.2021, 8:56
Таракан занервничал из-за сливов данных о белорусских силовиках

Диктатор боится новых проблем.

Лукашенко признал наличие такой проблемы как публикация персональных данных сотрудников силовых ведомств и не только в сети интернет и обвинил руководителей силовых ведомств в том, что они не могут обеспечить сохранность этих данных, сообщает afn.by.

Вчера на совещании по вопросу введения биометрических паспортов весной 2021 года Лукашенко особо отметил, что в случае принятия положительного решения его особо интересует такой момент как обеспечение защиты персональных данных.

«Обеспечим ли защиту персональных данных? Это меня больше всего настораживает, потому что на данном этапе даже «двойки» вам нельзя поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще проблему?», - спросил Таракан.

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