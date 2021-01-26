Источник материала: Хартия'97

Лукашенко скоро накроет второй волной протестов 1 26.01.2021, 8:44

фото: дмитрий ловецкий/AP

Поводов в нынешнем году будет предостаточно.

Политический кризис в Беларуси, обострившийся после президентских выборов 2020 года, уже имеет признаки перманентного, заявил в интервью svpressa.ru политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

Политолог отметил, что режим Лукашенко скоро «накроет второй волной протестов »:

— Белорусские власти и оппозиция стоят на противоположных позициях по абсолютному большинству вопросов будущего страны.

При таком кризисе неизбежно возникновение обострений, вызывать которые будут конкретные информационные поводы. Под «второй волной» (массовых выступлений — ред.) подразумевается ближайший же информповод, который станет причиной для новых массовых уличных протестов.

Этих поводов в нынешнем году будет предостаточно, начиная с арестов и судов над политическими активистами, заканчивая активностью властей по проведению Всебелорусского народного собрания и обсуждению изменения конституции.

Волна протестов, которая захлестнула всю Беларусь после выборов, показала очень высокую живучесть — протесты были продолжительными, разнообразными по формату, в них участвовали самые разные социальные группы. Холод не является основной причиной для снижения протестной активности — они естественным путем уже давно затянулись, поэтому людям понадобилась пауза, которая как раз пришлась на новогодние праздники.

Даже если вспоминать украинский Майдан, то в самые холодные дни там протестовала основная профессиональная группа оппозиции, так называемое «протестное ядро». Наибольшее же количество людей собиралось в центре Киева на конкретные даты вокруг главной сцены Майдана. В один из таких дней, когда людей на митинге было много, как раз и были произнесены последние решающие слова о свержении Януковича. Хотя тогда, в конце декабря 2013 года, многие говорили, что Майдан затянулся и у него нет перспектив. Во время новогодних праздников он и правда не показывал высокую активность, даже вечерние митинги у главной сцены собирали мало людей. События Евромайдана начались в конце ноября 2013 года, а закончились в конце февраля 2014 года — три месяца, в течение которых основные события происходили в конкретные дни, когда происходила активизация всех форм давления на власти — и уличная протестная активность, и информационная поддержка в СМИ и интернете.

За время белорусских протестов власти сделали все возможные ошибки, которые только расширяли электоральную базу оппозиции — жесткость по отношению к политическим активистам, отсутствие даже малейшей попытки пойти на диалог, использование языка ненависти по отношению к протестующим. Попытки окружения Лукашенко использовать более аккуратные политтехнологические приемы для снижения градуса ненависти в обществе разрушались о своенравность и непримиримость самого Лукашенко. Его выступления на согнанных на скорую руку митингах не были направлены на примирение и диалог, а наоборот, становились поводами для новых микроволн протестов.

— Изменится ли политика США по отношению к Беларуси?

— Приход к власти Джо Байдена скажется на изменении политики Вашингтона по отношению к Минску. Изоляционизм Трампа предполагал игнорирование внутриполитической обстановки не только в России, но и в Беларуси. Состав нового кабинета Байдена — Харрис, Салливан, Нуланд, Бёрнс, Блинкен и другие — показывает, что Вашингтон будет снова активно играть на мировой политической сцене.

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