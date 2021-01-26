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«Выходим за вас»: партизаны из Гродно освобождают Беларусь
Источник материала: Хартия'97
«Выходим за вас»: партизаны из Гродно освобождают Беларусь
Жители района Фолюш провели акцию солидарности.
Жители гродненского района Фолюш провели акцию солидарности с политзаключенными.
«Вы сидите за нас, мы выходим за вас! Беларусь будет свободной!», — заявили участники акции.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители района Фолюш провели акцию солидарности.
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