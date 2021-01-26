Источник материала: Хартия'97

Царя подменили 7 Владимир Пастухов, «МБХ медиа»

26.01.2021, 8:25

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фото: Navalny.com

Путин давно изолирован, как Горбачев в Форосе?

Обычно в таких случаях редакция пишет, что просит считать публикацию заявлением в какие-нибудь органы, но я воздержусь. Тем не менее, повод серьезный — подозрение в госперевороте. Эти подозрения возникли у меня после анализа объяснений, данных официальными представителями Кремля в связи с расследованием и фильмом Алексея Навального о так называемом «дворце Путина» в Геленджике . Из этих объяснений практически прямо следует, что Путин давно изолирован, как Горбачев в Форосе, а реально страной управляет какой-то другой человек, о котором обществу почти ничего не известно. И нет, я не член секты QAnon, я только анализирую общедоступные факты и высказывания.

Посмотрим на ситуацию непредвзято. Какими мы располагаем фактами, которые ни одна из сторон не опровергает?

В районе Геленджика находится огромная резиденция, по размерам и интерьерам напоминающая «русский Ватикан», предназначение и статус которой официально никем не разъяснены. Тем не менее ее масштабы таковы, что ее принадлежность любому частному лицу в России представляется сомнительной.

Указанная резиденция охраняется как объект государственной важности, имеющий наивысшую степень защиты (что-то вроде атомной электростанции или установки РСН) с установлением бесполетной зоны и всеми другими прибамбасами, причем охрану осуществляют лица, аффилированные с ФСО.

Вокруг резиденции создана «защитная зона» из земель, находящихся на балансе ФСБ России. Я плохо разбираюсь в том, как устроена охрана резиденций правителей в современной России, но охрана дачи Брежнева в Нижней Ореанде в Крыму была устроена весьма похоже.

Хотя право собственности на различные инфраструктурные объекты внутри резиденции оформлено на различных лиц, большая часть которых аффилирована либо с тем же ФСО, либо с управлением делами администрации президента РФ, практически управление строительством ведут структуры, связанные с администрацией президента.

Финансирование резиденции осуществляется в том числе за счет средств, предоставляемых государственными корпорациями «Роснефть» и «Транснефть». Основания и назначение такого нецелевого использования госкорпорациями своих денег остаются нераскрытыми.

Насколько я могу судить, за все то время, которое прошло с момента выхода фильма-расследования Навального, ни один из пяти вышеперечисленных фактов не был поставлен под сомнение, что позволяет предположить, что они соответствуют действительности. При этом президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков официально опроверг сведения о том, что этот «русский Ватикан» является резиденцией Владимира Путина. В совокупности вышеперечисленные факты и заявление Пескова заставляют сделать ряд далеко идущих предположений.

Попробую суммировать вышеприведенные, не оспариваемые пока никем факты и выстроить их в единую цепочку рассуждений. На территории России находится объект, сопоставимый по размерам с территориями с княжеством Монако, а по роскоши — с папской резиденцией. Этот объект охраняется с привлечением ФСО и ФСБ как особо важный с установлением над ним бесполетной зоны. Финансирование объекта осуществляется с привлечением средств крупнейших госкомпаний. Строительством и управлением объекта занимаются структуры, связанные с управлением делами администрации президента РФ, но при этом сам президент РФ Владимир Путин к этому объекту не имеет никакого отношения, не владеет им и не пользуется. Что бы это значило?

Полагаю, что единственным рациональным объяснением, которое связывает все эти фактические обстоятельства воедино, может быть предположение, что ФСО, ФСБ, управление делами АП РФ и госкорпорации «Роснефть» и «Транснефть» действуют в интересах какого-то третьего лица, который по своему статусу имеет право на государственную охрану, резиденция которого обслуживается за казенный счет и защищается как атомная электростанция, и при этом это третье лицо — очевидно не Путин (так сказал Песков!).

Далее логично предположить, что некое «третье лицо», которое может пользоваться услугами ФСБ, ФСО, управделами АП РФ и привлекать финансирование госкомпанией, скорее всего, и является носителем реальной власти в России. Иначе просто невозможно объяснить, каким образом оно может заставить все эти организации действовать в своих интересах. И, наоборот, это бы означало, что Путин, которого мы считаем всесильным правителем России, является лишь номинальным президентом, своего рода зиц-председателем Фунтом, который ни одну из вышеперечисленных организаций не контролирует, иначе он не допустил бы использование их ресурсов для обслуживания интересов некоего «третьего лица», богатого как Ротшильд и Рокфеллер вместе взятые. Он вот Ходорковского одного вытерпеть не смог с его скромным пансионатом «Русь» для нефтяников. То есть Путин либо в полной изоляции, либо его вообще подменили.

Меня пугают все более далеко идущие интерпретации событий, которые дает на своих брифингах Дмитрий Песков. Я бы даже хотел, чтобы они были просто неправдой. Потому что если предположить, что они хотя бы отчасти правдивы, то общая ситуация в стране выглядит даже хуже, чем она есть на самом деле. Песков — очень креативный человек, но он, как говорил герой Роберта де Ниро в моем любимом фильме «Хвост виляет собакой» (в русском прокате — «Плутовство»), часто немного недодумывает до конца…

Владимир Пастухов, «МБХ медиа»

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