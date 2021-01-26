«Змагарам матрасики не положены». За огромный БЧБ-флаг в Dana Mall оштрафовали мать пятерых детей

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске на 30 базовых величин оштрафовали мать пятерых детей. Ее судили за вывешивание огромного бело-красно-белого флага в торговом центре Dana Mall. Минчанка рассказала TUT.BY , какие претензии к ней были у милиции, а также как провела выходные в ИВС на Окрестина.





Тот самый флаг, который появился в торговом центре Dana Mall 14 января. Фото: TUT.BY

Что случилось

Минчанку Ольгу Боброву задержали 22 января. Сегодня ее судили по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии. В итоге — штраф (30 базовых, а это 870 рублей).

Ольга — мать пятерых детей, четверо из них несовершеннолетние.

Женщину обвинили в том, что она вместе с другими людьми развернула огромный бело-красно-белый флаг в торговом центре Dana Mall 14 января, об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Напомним, в тот день национальный флаг провисел в ТЦ около часа, а люди прямо там исполнили песню «Погоня».

Задержание: «Приехали ко мне домой, сказали, из уголовного розыска»

Ольга Боброва не по своей воле три ночи провела не дома: сначала была в РУВД Первомайского района, потом — в ИВС на Окрестина.

Рассказывает: из милиции за ней приехали прямо домой, утром пятницы 22 января.

— Средние дети ушли в школу, а старший сын, которому 18, должен был вести младшего в детский сад. Подходит и говорит: «Уголовный розыск пришел». Он растерялся и открыл неизвестным людям дверь.

Пришедшие действительно представились сотрудниками уголовного розыска, говорит собеседница.

— Сказали, что нужно проехать в Первомайское РУВД, хоть я живу в Заводском районе. Хотели со мной «поговорить о недавней прогулке в их районе». Обещали, что если поеду сама, если не буду усложнять, то в милиции на меня составят протокол и отпустят.

Уже в РУВД ей показали видео из торгового центра Dana Mall .

— На нем была я. Отказываться было бесполезно — мое лицо хорошо видно на их записи. В пятницу в РУВД со мной записали видео — в стиле тех, что периодически снимают в милиции. На вопросы я отвечала, старалась не выглядеть на их видео очень жалко, — улыбается собеседница.

В суде с протоколом женщина соглашалась.

— Да, я была в торговом центре, да, флаг вывешивала. Но вину свою не признаю, потому что не считаю это правонарушением.

Условия на Окрестина: «В шестиместной камере нас было 13»

В пятницу женщина еще надеялась, что ее отпустят.

— Все спрашивала, когда уже будет суд и я смогу пойти домой. Мне отвечали, что вот сейчас наверху решают, что со мной делать, что это «очень резонансное дело». Но потом меня отвели в камеру предварительного заключения: бетонная, маленькая, холодная. Сидела там примерно с 17.40 пятницы и до утра.

Утром минчанку перевели на Окрестина. Спрашиваем, какие условия были там.

— С одной стороны, там камера не бетонная. С другой — мы спали все время на железных нарах с деревянными перекладинами. Без матрасов, подушек, одеял, с включенным светом. Когда мы спросили у сотрудников, «можно ли нам матрасики», нам ответили: «Змагарам матрасики не положены». Было очень холодно, хотя батареи, кажется, были теплыми.

Сначала у Ольги была одна сокамерница, потом стало куда теснее.

— Вечером к нам привели еще людей — и нас стало восемь в шестиместной камере. Решили ложиться спать, но тут к нам привели еще пятерых. В итоге нас в шестиместной камере было 13. На каждой полке по двое спали валетом, и еще одна женщина лежала на деревянной узкой лавке.

Несмотря на 870 рублей штрафа, Ольга рада, что суд не назначил ей арест.

— Было дико оставить семью надолго, ведь у нас куча дел: у детей музыкальные и художественные школы, а у младшего сына в воскресенье был день рождения, который я пропустила.

У Бобровых есть семейный бизнес — магазин-клуб, в котором они продают настольные игры и сдают их в прокат. Когда Ольга вернулась домой, узнала о волне солидарности, которую почувствовала в эти дни семья.

— Люди заказывают игры — шквал заказов, звонков. Большое вам спасибо. Нас с мужем там всего двое, но мы постараемся в ближайшие дни ответить всем и выполнить все заявки.