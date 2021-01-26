Кто настраивает и помогает оплачивать рекламу в Facebook и Instagram самым известным компаниям Беларуси?

Источник материала: ProBusiness





Желание зарабатывать больше и получать гарантированный возврат от инвестиций в продвижение вызывает необходимость у компаний и брендов тщательно выбирать партнеров по digital. Один из критериев для оценки надежности — наличие у агентства статусов, отражающих высокую оценку качества услуг и доверие рекламных систем.

Facebook Premium Marketing Partner — это статус, для получения которого агентство должно соответствовать жестким критериям отбора и доказать свою экспертизу в разработке digital-стратегий, размещению рекламы в соцсетях и медиа. На сегодняшний день среди всех агентств из Беларуси этот статус есть только у Webcom Group.





Работа с Facebook Premium Marketing Partner дает клиентам ряд дополнительных преимуществ.

Доступ к бета-функциям и новым рекламным инструментам и форматам. Вы можете показывать рекламу в новых местах и использовать инструменты таргетинга и аналитики раньше других — снимать сливки, пока конкуренты разогревают аукцион в привычных плейсментах.

Продвинутую аналитику и рекомендации по повышению эффективности рекламных кампаний. Premium партнерам доступны дополнительные данные об эффективности кампаний, благодаря чему вы можете оптимизировать рекламу и получать больше клиентов без увеличения бюджета.

Приоритетную поддержку и оперативные ответы от службы поддержки Facebook в случае возникновения любых вопросов или проблем с аккаунтом. Не нужно ждать ответов по несколько часов или даже дней — все проблемы решаются моментально в рабочее время.

Преимущества доступны как тем клиентам, чью рекламу ведут специалисты Webcom Group, так и тем, кто использует сервис Webcom Pay для пополнения рекламных аккаунтов в Facebook.





Среди трех уровней партнеров по маркетингу Facebook (Account, Preferred и Premium) статус Premium имеет наивысший уровень и подтверждает экспертизу агентства и большой опыт эффективной работы по настройке таргетированной рекламы.

Сергей Царик, директор Webcom Group

Уже много лет мы являемся сертифицированным агентством Яндекса, ВКонтакте, myTarget, Google Marketing Platform, Bing и единственным в Беларуси агентством со статусом с Google Ads Premier SMB Partner.

Статус Facebook Premium Marketing Partner — это подтверждение высокого качества нашей работы по привлечению новых покупателей и развитию бизнеса клиентов.

Для агентства статус открывает дополнительные возможности по обучению сотрудников, сертификации специалистов по работе с рекламными инструментами Facebook и участие в международных саммитах для обмена опытом. Что, в свою очередь, означает еще более качественный сервис для клиентов и еще более эффективную рекламу для продвижения товаров, услуг и привлечения покупателей.



