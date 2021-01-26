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Кто настраивает и помогает оплачивать рекламу в Facebook и Instagram самым известным компаниям Беларуси?
26.01.2021 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Желание зарабатывать больше и получать гарантированный возврат от инвестиций в продвижение вызывает необходимость у компаний и брендов тщательно выбирать партнеров по digital. Один из критериев для оценки надежности — наличие у агентства статусов, отражающих высокую оценку качества услуг и доверие рекламных систем.
Работа с Facebook Premium Marketing Partner дает клиентам ряд дополнительных преимуществ.
Преимущества доступны как тем клиентам, чью рекламу ведут специалисты Webcom Group, так и тем, кто использует сервис
Среди трех уровней партнеров по маркетингу Facebook (Account, Preferred и Premium) статус Premium имеет наивысший уровень и подтверждает экспертизу агентства и большой опыт эффективной работы по настройке таргетированной рекламы.
Для агентства статус открывает дополнительные возможности по обучению сотрудников, сертификации специалистов по работе с рекламными инструментами Facebook и участие в международных саммитах для обмена опытом. Что, в свою очередь, означает еще более качественный сервис для клиентов и еще более эффективную рекламу для продвижения товаров, услуг и привлечения покупателей.
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Кто настраивает и помогает оплачивать рекламу в Facebook и Instagram самым известным компаниям Беларуси?
Желание зарабатывать больше и получать гарантированный возврат от инвестиций в продвижение вызывает необходимость у компаний и брендов тщательно...
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