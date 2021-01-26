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Эти облачные решения помогут и маленькой компании, и корпорации ― обзор
26.01.2021 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В каком бы направлении ни развивался бизнес, рано или поздно в списке инструментов появятся облачные решения ― от простого размещения информации на облачных дисках до полного «переезда» инфраструктуры на виртуальные серверы.
Какие из них чаще всего использует бизнес в своем развитии? Вместе с руководителем группы продвижения продуктов ИКТ и облачных сервисов Павлом Дудинским мы подготовили краткий обзор популярных решений, которые подойдут и малому бизнесу, и корпорациям.
― Редкий человек или компания хотя бы раз не использовали «облако». Любой виртуальный календарь с расписанием встреч и значимых событий ― это тоже облачное решение, то есть технология, которая не требует закупки собственных серверов. А если даже малый бизнес обращается к «облаку», то представьте, какие системы могут «разворачивать» в виртуальном пространстве крупные корпорации!
Подойдите к ИТ-специалисту и задайте простой вопрос: «А что вообще можно перенести в "облако"»? Вы удивитесь, что можно не зависеть от серверов, электропитания, локации, наличия нескольких провайдеров в офисе. И нет необходимости искать специалистов в выходной день, чтобы посмотреть, почему не идут отгрузки или не работают приложения.
Когда-то покупать собственные серверы было необходимо, так как на рынке не было достойных альтернатив. Компании обустраивали собственные серверные, нанимали технический персонал ― сложно представить, какие это были бюджеты. От 2 до 4 тысяч долларов сейчас может уходить только на профилактическое обслуживание оборудования и серверной комнаты. При этом модернизировать оборудование и закупать новые комплектующие нужно раз в три-пять лет.
Чем бизнесу полезно «облако»?
Сейчас облачные решения во многом упрощают работу бизнеса. Почему? Вот несколько ключевых преимуществ:
С «облаком» бизнес может запуститься и выйти на рынок, при этом не потратив большие средства. Службы такси, сервисы доставки еды или новые интернет-магазины смогли быстро запуститься в онлайне благодаря «облаку» ― времени и денег у многих отраслей на закупку собственного оборудования, аренду площадей под серверные и найма технического персонала просто нет.
Какие сервисы выбирать: зарубежные или местные?
Компании могут арендовать вычислительные мощности у местных операторов или обратиться за услугой в зарубежные компании. Возникает вопрос: с кем «облачное» сотрудничество более выгодно и почему? По моему мнению, лучше хранить данные на местных серверах. Любой сервис должен быть ближе к потребителю.
Кроме того, в нашей стране в скором времени вступит закон о защите персональных данных. Он будет регулировать процедуры по обработке персональных данных юридических и физических лиц, которые зарегистрированы в Беларуси. Хранение персональных данных на серверах за пределами РБ будет являться нарушением этого закона.
Итак, чем же бизнесу поможет «облако»? Провайдеры предлагают три основных вида облачных решений: аренду вычислительных мощностей, перенос сервисов в «облако» и резервное копирование данных. Подробнее разберем эти услуги на примере сервисов, которые будут полезны и малому, и крупному бизнесу.
Виртуальная инфраструктура (IaaS)
IaaS означает, что компания получает по подписке виртуальные ресурсы в том количестве, которое ей необходимо. Что вообще можно хранить в «облаке»? Да почти все! Любые данные, от небольшой папки с документами до крупных инфраструктурных решений. Но было бы бездумно переносить в «облако» вообще все и переплачивать за хранение каждой мелочи.
В первую очередь мы рекомендуем переносить в «облако» наиболее критичные сервисы ― те, которые должны быть доступны бесперебойно, стоимость простоя которых наиболее велика и которые приносят компании основной доход. Сейчас IaaS стала даже более актуальна, поскольку многие компании ушли на удаленную работу, а некоторые совершают релокейт. Серверы можно переносить в «облако» постепенно, арендовав место сначала для наиболее критичных систем. А затем можно по необходимости размещать все остальные данные. Это удобно и в таких ситуациях, когда, например, не хватает мощности своего оборудования или оно не справляется с нагрузкой из-за увеличения числа сотрудников компании или клиентов.
Экономить на этом не стоит, поскольку велики риски потерять прибыль. Поясню на примере. Перед Новым годом некоторые продавцы гирлянд и других украшений запустили «копеечные» сайты и сэкономили на хостинге. Зато вложили немалый бюджет в рекламу и продвижение продукции в интернете. Получили хороший трафик, но ожидаемого количества продаж не было. Все потому, что сайты долго загружались. Нужно было немало времени потратить на то, чтобы добавить товар в корзину, потом оплатить. Это раздражает клиента, и так он уходит к другому продавцу.
Компании должны обязательно контролировать работоспособность сайта или приложения в часы наибольшей нагрузки. Нужно обращать внимание на скорость загрузки информации, поиска товаров, аналитики. Облачные ресурсы помогут распределить нагрузку, увеличить скорость загрузки всех модулей приложения или сайта за считаные часы, в то время как собственные «железные» серверы компании ограничивают работоспособность сервисов, если компания запускает новые продукты или осваивает новые направления. Изменить технические характеристики и увеличить мощности можно только путем закупки нового дорогостоящего оборудования. Цена ошибки из-за неправильного выбора велика.
Резервное копирование (Backup)
Немногие компании задумываются о том, к каким последствиям может привести утрата данных из-за человеческого фактора, кибератак или сбоя в системе. Есть ли у вас план, что делать, если ваш бухгалтер потеряет ноутбук или вирус уничтожит важную для компании документацию? Многие владельцы бизнеса об этом даже не задумываются, а зря. Чтобы не лишиться важной информации, лучше побеспокоиться о ее резервном копировании.
Как это сделать? Самый простой вариант ― сделать копию на флешку или внешний жесткий диск или же перенести в публичное «облако» каких-либо известных компаний вроде Яндекс или Google. Но жесткий диск или флешку можно потерять, а публичное «облако» защищено недостаточно надежно ― есть много примеров, когда данные «утекали» к мошенникам.
Профессионалы следуют правилу «3−2−1−0»: три копии сохраняются в двух различных форматах, одна копия должна храниться на удаленной площадке вне офиса, а восстанавливаться эти данные должны без единой ошибки.
Все это можно сделать силами внешнего подрядчика. Поставщик услуг не будет иметь доступа к хранящейся информации с виртуальных машин, физических серверов и других носителей.
SaaS: почтовый сервис, конференц-связь и техподдержка по подписке
В «облаке» компании могут по подписке получить лицензию на определенную программу. Доступ осуществляется через браузер или по API. Вот некоторые примеры полезных для бизнеса продуктов:
Начать пользоваться облачными решениями можно с малого ― но даже небольшие изменения могут принести хороший результат.
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В каком бы направлении ни развивался бизнес, рано или поздно в списке инструментов появятся облачные решения ― от простого размещения информации на облачных...
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