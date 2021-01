Эти облачные решения помогут и маленькой компании, и корпорации ― обзор

Сервис «послеаварийное восстановление как услуга» (DRaaS) становится актуальным, если у бизнеса частично или полностью парализуется работа основного центра обработки данных. Эта услуга позволяет резервировать самые важные сервисы компании и при необходимости восстанавливать их мгновенно. Компании оплачивают лицензию по количеству виртуальных машин, с которых в «облако» «заливается» информация, а также платят за объемы этих данных на сервере по системе Pay as you go (оплата по мере потребления).