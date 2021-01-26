Эти облачные решения помогут и маленькой компании, и корпорации ― обзор

Источник материала: ProBusiness



Павел Дудинский. Фото предоставлено компанией А1

В каком бы направлении ни развивался бизнес, рано или поздно в списке инструментов появятся облачные решения ― от простого размещения информации на облачных дисках до полного «переезда» инфраструктуры на виртуальные серверы.

Какие из них чаще всего использует бизнес в своем развитии? Вместе с руководителем группы продвижения продуктов ИКТ и облачных сервисов Павлом Дудинским мы подготовили краткий обзор популярных решений, которые подойдут и малому бизнесу, и корпорациям.

Мы продолжаем совместный проект с компанией А1 — «Технологии первых». В серии материалов мы покажем, как с технологиями А1 бизнес становится современным, технологичным, инновационным.

― Редкий человек или компания хотя бы раз не использовали «облако». Любой виртуальный календарь с расписанием встреч и значимых событий ― это тоже облачное решение, то есть технология, которая не требует закупки собственных серверов. А если даже малый бизнес обращается к «облаку», то представьте, какие системы могут «разворачивать» в виртуальном пространстве крупные корпорации!

Подойдите к ИТ-специалисту и задайте простой вопрос: «А что вообще можно перенести в "облако"»? Вы удивитесь, что можно не зависеть от серверов, электропитания, локации, наличия нескольких провайдеров в офисе. И нет необходимости искать специалистов в выходной день, чтобы посмотреть, почему не идут отгрузки или не работают приложения.

Когда-то покупать собственные серверы было необходимо, так как на рынке не было достойных альтернатив. Компании обустраивали собственные серверные, нанимали технический персонал ― сложно представить, какие это были бюджеты. От 2 до 4 тысяч долларов сейчас может уходить только на профилактическое обслуживание оборудования и серверной комнаты. При этом модернизировать оборудование и закупать новые комплектующие нужно раз в три-пять лет.

Чем бизнесу полезно «облако»?

Сейчас облачные решения во многом упрощают работу бизнеса. Почему? Вот несколько ключевых преимуществ:

Простой и быстрый доступ. Всеми материалами из «облака» можно пользоваться 24/7, из любой точки мира, с любого устройства. Бесперебойность. Работа не парализуется, если ломается оборудование или возникают перебои с интернет-соединением или электричеством. Экономия. Бизнесу не нужно беспокоиться о закупке оборудования, заботиться о его содержании и хранении ― провайдер предоставляет виртуальные ресурсы в аренду по модели подписки и сам осуществляет техподдержку. Компания может оперативно сокращать или увеличивать вычислительные мощности. Операционные расходы становятся прозрачными ― компания понимает, сколько и за что она платит каждый месяц. Гибкое масштабирование. Облачные технологии позволяют запросить любое количество ресурсов в зависимости от потребности. Не придется подстраиваться под вычислительные мощности купленного оборудования — «облако» может быть бесконечным.



Фото: unsplash.com

С «облаком» бизнес может запуститься и выйти на рынок, при этом не потратив большие средства. Службы такси, сервисы доставки еды или новые интернет-магазины смогли быстро запуститься в онлайне благодаря «облаку» ― времени и денег у многих отраслей на закупку собственного оборудования, аренду площадей под серверные и найма технического персонала просто нет.

Какие сервисы выбирать: зарубежные или местные?

Компании могут арендовать вычислительные мощности у местных операторов или обратиться за услугой в зарубежные компании. Возникает вопрос: с кем «облачное» сотрудничество более выгодно и почему? По моему мнению, лучше хранить данные на местных серверах. Любой сервис должен быть ближе к потребителю.

Размещение на локальных серверах сказывается на скорости работы сервиса ― если обмен данными происходит внутри страны, то информация загружается быстрее

Доступность. Например, при высокой нагрузке или ухудшении качества связи у иностранного провайдера сервисы, работа которых завязана на зарубежном сервере, могут оказаться парализованы. В подобных ситуациях велика вероятность, что данные местных серверов останутся доступными. Приведу пример: компании, которые занимаются ставками на спорт, в некоторых странах имеют «зеркала» сайта. Если происходит сбой на сервере, пользователь может продолжить работу и получать контент

С зарубежным поставщиком услуг может быть затруднительно связаться и быстро решить вопрос, даже если у него есть русскоязычная поддержка.

Кроме того, в нашей стране в скором времени вступит закон о защите персональных данных. Он будет регулировать процедуры по обработке персональных данных юридических и физических лиц, которые зарегистрированы в Беларуси. Хранение персональных данных на серверах за пределами РБ будет являться нарушением этого закона.



Дата-центр А1. Фото предоставлено А1

Итак, чем же бизнесу поможет «облако»? Провайдеры предлагают три основных вида облачных решений: аренду вычислительных мощностей, перенос сервисов в «облако» и резервное копирование данных. Подробнее разберем эти услуги на примере сервисов, которые будут полезны и малому, и крупному бизнесу.

Виртуальная инфраструктура (IaaS)

IaaS означает, что компания получает по подписке виртуальные ресурсы в том количестве, которое ей необходимо. Что вообще можно хранить в «облаке»? Да почти все! Любые данные, от небольшой папки с документами до крупных инфраструктурных решений. Но было бы бездумно переносить в «облако» вообще все и переплачивать за хранение каждой мелочи.

В первую очередь мы рекомендуем переносить в «облако» наиболее критичные сервисы ― те, которые должны быть доступны бесперебойно, стоимость простоя которых наиболее велика и которые приносят компании основной доход. Сейчас IaaS стала даже более актуальна, поскольку многие компании ушли на удаленную работу, а некоторые совершают релокейт. Серверы можно переносить в «облако» постепенно, арендовав место сначала для наиболее критичных систем. А затем можно по необходимости размещать все остальные данные. Это удобно и в таких ситуациях, когда, например, не хватает мощности своего оборудования или оно не справляется с нагрузкой из-за увеличения числа сотрудников компании или клиентов.

Экономить на этом не стоит, поскольку велики риски потерять прибыль. Поясню на примере. Перед Новым годом некоторые продавцы гирлянд и других украшений запустили «копеечные» сайты и сэкономили на хостинге. Зато вложили немалый бюджет в рекламу и продвижение продукции в интернете. Получили хороший трафик, но ожидаемого количества продаж не было. Все потому, что сайты долго загружались. Нужно было немало времени потратить на то, чтобы добавить товар в корзину, потом оплатить. Это раздражает клиента, и так он уходит к другому продавцу.

Компании должны обязательно контролировать работоспособность сайта или приложения в часы наибольшей нагрузки. Нужно обращать внимание на скорость загрузки информации, поиска товаров, аналитики. Облачные ресурсы помогут распределить нагрузку, увеличить скорость загрузки всех модулей приложения или сайта за считаные часы, в то время как собственные «железные» серверы компании ограничивают работоспособность сервисов, если компания запускает новые продукты или осваивает новые направления. Изменить технические характеристики и увеличить мощности можно только путем закупки нового дорогостоящего оборудования. Цена ошибки из-за неправильного выбора велика.

Резервное копирование (Backup)

Немногие компании задумываются о том, к каким последствиям может привести утрата данных из-за человеческого фактора, кибератак или сбоя в системе. Есть ли у вас план, что делать, если ваш бухгалтер потеряет ноутбук или вирус уничтожит важную для компании документацию? Многие владельцы бизнеса об этом даже не задумываются, а зря. Чтобы не лишиться важной информации, лучше побеспокоиться о ее резервном копировании.

Как это сделать? Самый простой вариант ― сделать копию на флешку или внешний жесткий диск или же перенести в публичное «облако» каких-либо известных компаний вроде Яндекс или Google. Но жесткий диск или флешку можно потерять, а публичное «облако» защищено недостаточно надежно ― есть много примеров, когда данные «утекали» к мошенникам.



Фото: unsplash.com

Профессионалы следуют правилу «3−2−1−0»: три копии сохраняются в двух различных форматах, одна копия должна храниться на удаленной площадке вне офиса, а восстанавливаться эти данные должны без единой ошибки.

Все это можно сделать силами внешнего подрядчика. Поставщик услуг не будет иметь доступа к хранящейся информации с виртуальных машин, физических серверов и других носителей.

Сервис Cloud Connect позволяет бизнесу создавать резервные копии физических устройств и виртуальных машин и переносить информацию на хранение на удаленную площадку провайдера.

Сервис «послеаварийное восстановление как услуга» (DRaaS) становится актуальным, если у бизнеса частично или полностью парализуется работа основного центра обработки данных. Эта услуга позволяет резервировать самые важные сервисы компании и при необходимости восстанавливать их мгновенно. Компании оплачивают лицензию по количеству виртуальных машин, с которых в «облако» «заливается» информация, а также платят за объемы этих данных на сервере по системе Pay as you go (оплата по мере потребления).

SaaS: почтовый сервис, конференц-связь и техподдержка по подписке

В «облаке» компании могут по подписке получить лицензию на определенную программу. Доступ осуществляется через браузер или по API. Вот некоторые примеры полезных для бизнеса продуктов:

Корпоративная почта (А1 предлагает ее на базе Microsoft Exchange) предоставляет возможности удаленного доступа к письмам, контактам и общим календарям через лэптоп и телефон. Все данные находятся под защитой, в том числе от спама и вирусов. А если они размещены в «облаке» локальной компании, то проблемы с международными каналами и их загрузкой/доступностью не влияют на сервис

Конференц-связь Skype for business отличается простым интерфейсом и дополнительным набором функций: опросов, трансляции рабочего стола, работы на доске, возможности показа презентаций, организации и записи совещаний. Работать одновременно в этой программе могут 250 человек, которым предоставляется доступ с любой платформы, в том числе через браузер без учетной записи. Удобно, что оплачивать услуги за пользование этим сервисом можно по факту



Изображение: microsoft.com

SAP Business One — комплексная ERP-система. Система позволяет контролировать производство, быстро оформлять заказы, отслеживать объемы брака, управлять закупками, продажами и финансами. Ее рекомендуется внедрять на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые специализируются на оптовой торговле, производстве и сервисном обслуживании.

Начать пользоваться облачными решениями можно с малого ― но даже небольшие изменения могут принести хороший результат.

Читайте также