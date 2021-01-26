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Экс-директор РЦОП «Фристайл» Кривошеев присоединился к команде Латушко и представил план по реформе спортивной отрасли
Источник материала: Партизан
Вадим Кривошеев присоединился к команде Народного антикризисного управления и представил план по реформе спортивной индустрии.
Кривошеев после августа-2020 отказался наказывать национальную сборную Беларуси по фристайлу за то, что она почти в полном составе потребовала прекратить насилие и провести новые честные выборы. Кривошеева уволили с поста директора Республиканского центра олимпийской подготовки «Фристайл» за «плохую идеологическую работу».
В НАУ Вадим будет отвечать за спортивное направление, а Александра Герасименя теперь полностью сконцентрируется на работе в «Беларуском фонде спортивной солидарности».
«Мы плодотворно сотрудничали с Павлом Латушко и командой НАУ и продолжим плотно работать: Фонд сосредоточится на тактических задачах по защите прав спортсменов, а НАУ – на стратегических вопросах. В частности, на спортивной реформе, которой займется настоящий профессионал Вадим Кривошеев», – отметила Герасименя.
Основные направления плана НАУ по реформе спортивной индустрии до переходного периода:
– защита прав спортсменов, пострадавших от политических репрессий;
– борьба с использования спорта для пропаганды режима Лукашенко;
– взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта по вопросам защиты прав и интересов беларуских спортсменов;
– формирование управленческой команды из числа лучших беларуских спортивных менеджеров и функционеров.
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Экс-директор РЦОП «Фристайл» Кривошеев присоединился к команде Латушко и представил план по реформе спортивной отрасли
Вадим Кривошеев присоединился к команде Народного антикризисного управления и представил план по реформе спортивной индустрии.
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