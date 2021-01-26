На 20-долларовой купюре может появиться темнокожая активистка









Oxu.az. Это Гарриет Табмен - американка, которая сбежала из рабства и боролась за социальные реформы в США в XIX веке, сообщает





Изначально новый дизайн банкноты предложила администрация Барака Обамы. При Дональде Трампе инициативу отложили. Теперь решение о замене портрета на купюре рассмотрит Джо Байден.





В настоящее время на банкноте изображен седьмой президент США - Эндрю Джексон, которому симпатизирует Дональд Трамп.