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На 20-долларовой купюре может появиться темнокожая активистка
Источник материала: Партизан
Минфин США планирует изменить дизайн 20-долларовой купюры и поместить на нее изображение темнокожей активистки.
Это Гарриет Табмен - американка, которая сбежала из рабства и боролась за социальные реформы в США в XIX веке, сообщает
Изначально новый дизайн банкноты предложила администрация Барака Обамы. При Дональде Трампе инициативу отложили. Теперь решение о замене портрета на купюре рассмотрит Джо Байден.
В настоящее время на банкноте изображен седьмой президент США - Эндрю Джексон, которому симпатизирует Дональд Трамп.
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Минфин США планирует изменить дизайн 20-долларовой купюры и поместить на нее изображение темнокожей активистки.
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