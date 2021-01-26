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На 20-долларовой купюре может появиться темнокожая активистка

26.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин США планирует изменить дизайн 20-долларовой купюры и поместить на нее изображение темнокожей активистки.



Это Гарриет Табмен - американка, которая сбежала из рабства и боролась за социальные реформы в США в XIX веке, сообщает Oxu.az.

Изначально новый дизайн банкноты предложила администрация Барака Обамы. При Дональде Трампе инициативу отложили. Теперь решение о замене портрета на купюре рассмотрит Джо Байден.

В настоящее время на банкноте изображен седьмой президент США - Эндрю Джексон, которому симпатизирует Дональд Трамп.
 
 
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Минфин США планирует изменить дизайн 20-долларовой купюры и поместить на нее изображение темнокожей активистки.
 
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