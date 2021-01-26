В Минском метрополитене рассказали, какие станции самые загруженные













В среднем в сутки услугами подземки пользовались в прошлом году около 600 тыс. минчан и гостей столицы.





— Названные цифры по понятным причинам значительно меньше соответствующих показателей предыдущего года (в 2019-м поезда минского метро перевезли около 294 млн пассажиров, каждый день на его станциях бывали более 800 тыс. человек). Тем не менее этот вид транспорта остается очень востребованным у горожан и приезжих: удельный вес метрополитена в городских перевозках столичным общественным транспортом и сегодня высок — 36,4 %, — подчеркнул А. Дроб.





Самыми загруженными по пассажиропотоку станциями в минувшем году остались «Каменная Горка» (ее посетили около 17,8 млн человек), «Площадь Ленина» (свыше 13,7 млн), «Уручье» (более 13,4 млн), «Площадь Якуба Коласа» (свыше 12,3 млн), «Малиновка» (почти 10,9 млн) и «Академия наук» (более 10,2 млн).







