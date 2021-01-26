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Белорусская баскетболистка продаёт бронзовую медаль Евро-2007: чтобы поддержать белорусов

26.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Екатерина Снытина продаёт на интернет-аукцион бронзовую медаль Евро-2007. Вырученные средства она собирается перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, преследуемым в Беларуси за гражданскую позицию.


Бронзовая медаль Екатерины Снытиной / Ebay

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина продаёт на интернет-аукцион 

бронзовую медаль Евро-2007. Вырученные средства она собирается перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, преследуемым в Беларуси за гражданскую позицию, пишет euroradio.fm

"Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ, — пишет Снытина. — Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны".

Спортсменка и ранее публично высказывала свою гражданскую позицию, поддерживала Елену Левченко, которая также играла в легендарной белорусской сборной образца 2007 года, а в прошлом году побывала за решёткой.

"НАРОД — я горжусь каждым из нас! — пишет Снытина в Instagram. — "Мы боремся за свободу" это не просто слова!".


Екатерина Снытина / instagram.com/snytsina

 
 
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Екатерина Снытина продаёт на интернет-аукцион бронзовую медаль Евро-2007. Вырученные средства она собирается перечислить в Белорусский фонд спортивной...
 
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