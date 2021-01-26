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Скорее всего, вот сколько будут стоить новые хиты Samsung - Galaxy A52 и А72
Источник материала: Tut.by
Вскоре Samsung представит новые среднебюджетные смартфоны Galaxy A52 и А72. Информация о технических характеристиках потенциальных хитов компании просачивалась в Сеть и ранее, а теперь появились предполагаемые цены гаджетов для Европы. Об этом пишет
Как и предполагалось, устройства выйдет как в вариантах только с LTE-модулем, так и поддержкой 5G-сетей. Ниже — предполагаемые цены этих модификаций:
Samsung Galaxy A52 4G:
Samsung Galaxy A52 5G:
Samsung Galaxy A72 4G:
Напомним: оба смартфона в 4G-вариантах получат процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 5G-версии могут обзавестись Snapdragon 750G. Диагональ экранов для А52 и А72 соответственно составит 6,5 и 6,7 дюйма. В обоих случаях стоит ожидать использования AMOLED-матриц разрешением Full HD+. Вероятно, основные камеры аппаратов также окажутся схожи и смогут похвастаться модулями на 64 Мп, 12 Мп («ширик»), 5 Мп и 5 Мп (макро и глубина).
Точная дата анонса новинок пока не называется. Но почти наверняка показ гаджетов не заставит себя долго ждать.
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