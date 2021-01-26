Тайна, которую хранили 30 лет. Белоруска узнала, что мать всю жизнь скрывала: она ей не родная

Источник материала: Tut.by

— Родные не в курсе, что я к вам обратилась. Немного боюсь их реакции, но не могла этого не сделать. Моя мама — герой. Люди должны знать историю этой сильной советской женщины, — начинает эмоциональный разговор Дарья Лабода.



Дарья Лабода. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Я долго верила в сказку, что папа-летчик погиб»

Дарье 33 года. Несколько лет назад женщина узнала, что она приемный ребенок:

— Я маме сразу сказала: «Ты навсегда останешься моей мамой. Считай, я ничего не слышала. Мое отношение к тебе не изменилось. Вся жизнь благодаря тебе».

Даша выросла со старшей сестрой Марией, мамой и бабушкой в Минске. Она с теплотой вспоминает то время:

— У нас прекрасная семья. Мама вкладывала в нас всю себя. В детстве мы с сестрой перепробовали всевозможные кружки и секции.

По отчеству мы Николаевны. Я так понимаю, это вымышленный персонаж. Маме, наверное, просто нравилось это имя.



Дарья и Мария в детстве. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Маша спокойно воспринимала отсутствие отца в своей жизни. А мне всегда его не хватало. В лет шесть, когда только выучила алфавит, спросила у мамы фамилию папы. Она ответила первое, что пришло на ум. Я написала в программу «Жди меня» с просьбой его найти. Мама даже показала мне черно-белую фотографию, где она стоит рядом с мужчиной в военной форме: «Это ваш отец». Я долго верила в сказку, что папа-летчик погиб. С другой стороны, что мама еще могла сказать ребенку?

Мама никогда не приводила в дом мужчин. Был лишь один, с кем она нас познакомила. Однажды он сидел на диване, мы с Машей баловались и запрыгнули ему на спину. Он легонько нас оттолкнул. «Пелена гнева застелила мне глаза. Я поняла, что ни один мужчина не сможет полюбить моих детей так, как я», — вспоминала об этом эпизоде мама.

В подростковым возрасте стали с Машей замечать, что внешне абсолютно не похожи. Думали, у нас разные отцы. Когда на эту тему начинали с мамой говорить, она отшучивалась, уходила от ответа. Могла бросить: «Я вас из детдома взяла». Мы, конечно, смеялись. Обстановка разряжалась, и больше мы с вопросами не лезли.



Мария и Дарья в детстве. Фото из личного архива.

Старшая сестра всегда меня оберегала, защищала. Помню, гуляли и соседский мальчик стал меня обзывать. Маше это так не понравилось. Она схватила его за рубашку и хорошенько потрясла. Больше меня никто не обижал (смеется).

«Написано — „не рожавшая“. А мы тогда откуда?»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Лет пять назад позвонила сестра: «Я была у гинеколога. Мне случайно дали мамину медицинскую карту. Там написано — „не рожавшая“. „Как? А мы тогда откуда?“ — промелькнуло в голове. — Наверное, ошибка. Перепутали бумаги», — утешала себя.

Заветную правду Дарья узнала спустя год после случая в поликлинике:

— Мы сидели с мамой на этом диване. Я начала опять задавать вопросы. Она внимательно посмотрела на меня, махнула головой, пожала плечами. Я почувствовала, что она сейчас что-то скажет. «Да, я вас удочерила», — услышала. Последовало молчание, напряжение. Каждая из нас ждала, кто первый опять заговорит. Кажется, я ничего не испытывала в тот момент, просто хотела знать подробности.

«Почему раньше не рассказала?» — осмелилась я. — «Думала, рано, вы еще маленькие. Боялась вашей реакции. Сейчас уже можно», — последовал ответ.



Татьяна Иосифовна в возрасте, когда удочерила девочек. Фото из личного архива.

Татьяна Иосифовна Ганак взяла месячную Машу из Молодеченского роддома в 36 лет.

— «Я всю жизнь искала такого как папа. А таких больше нет. Не рожать же от нелюбимого?» — говорила мама. Дедушка у нас подполковник, честный и мужественный, гордость семьи.

Через три года, зимой 1987-го, из того же роддома взяли и меня. Врачи отговаривали, просили подумать: «У нее маленькая биологическая мать: по комплекции, возрасту. У девочки могут быть проблемы со здоровьем».

Мама сказала, что влюбилась в мои «черненькие глазки и длинные ресницы» и никого не слушала, кроме своего сердца.

На днях задала ей вопрос: «Как тебе позволили удочерить двоих детей, если ты была не замужем?» — «Мне помог ангел», — прошептала мама.



Татьяна Иосифовна с отцом, которым очень гордится. Фото из личного архива.

«Куда ты пойдешь? У тебя двое детей!»

Дарья с сестрой не знают точных дат своего рождения. Девочек записали на два месяца позже. Дашу — на 6 апреля, Машу — 22 апреля. Новые число и месяц выбирала Татьяна Иосифовна. Так же, как и имена.

— Мама всегда говорила, что если бы у нее был третий ребенок, звали бы Саша — Маша, Даша, Саша.

Мама нигде не афишировала, что мы приемные дети. Знал только самый близкий круг людей. Да и сейчас она неохотно говорит на эту тему, всю информацию выдает дозировано. Я не тороплю, все понимаю. Хотя считаю, что она герой! Я бы о ее поступке трубила на весь мир! Она подарила нам жизнь, спасла от детдома.



Дарья с сестрой Марией, бабушкой и дедушкой, двоюродными братьями. Фото из личного архива.

Вспомнила смешной момент. Когда узнала, что не родная, подумала: «А в кого у меня тогда такие хорошие зубы? Была уверена, в бабушку. А потом расстроилась, что не коренная минчанка. И ямочка на бороде не как у дедушки, выходит», — улыбается Дарья.

Татьяна Иосифовна по образованию радиотехник. Когда удочерила девочек, работала на заводе «Интеграл» на хорошей должности. В 90-е грянул кризис, зарплаты упали, женщина ушла с предприятия.

— Время было непростое. Мама брала с собой на работу кусочек хлеба и думала «Хорошо хоть дети в садике поедят». А как мы с сестрой искренне радовались ластику со жвачкой на Новый год! — вспоминает Даша. — Мама рассказывала, как ее пугали: «Куда ты пойдешь с завода? У тебя двое детей». А она чувствовала, что все будет хорошо. Стала шить женские шляпы из бархата. Ей всегда нравилось что-то создавать своими руками. Открыла собственное ателье «Ганак». Мама — одна из первых женщин-предпринимателей в Беларуси. О ней даже в газете писали! — гордится Даша. — Дело процветало — у мамы не было конкурентов. Она обшивала почти всю Беларусь! Мы с Машей ходили как куколки — во всем самом модном и красивом. Мы тогда хорошо жили, на завтрак была черная икра.



Татьяна Иосифовна. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Дальше был бизнес, связанный с отделкой балконов, колбасный бизнес. Они просуществовали недолго. Это не приносило маме удовольствия. Но она старалась ради нас, чтобы поставить на ноги, — рассказывает Даша.

«Мои биологические братья, сестры, тети, дяди — кто они?»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вы только посмотрите, какая мама в молодости была красавица! — листает фотоальбом Дарья. — Маме сейчас чуть за 70, но она очень хорошо выглядит.

Около десяти лет Татьяна Иосифовна работает няней в семьях в Минске, Москве, Швейцарии.

— Когда маму позвали работать в швейцарскую семью, ей было за 60 лет. Представляете, какая она энергичная и смелая?! — восхищается Дарья. — А какая она чудесная бабушка — внуки ее обожают!



Татьяна Иосифовна с внучкой Таисией. Фото из личного архива.

Дарья — гример-вижаст. Женщина работает на съемках рекламы, кино, делает прически и макияж невестам. У Дарьи двое детей: 10-летняя Таисия и трехмесячный Вячеслав. У Марии так же есть семья.

— Многие боятся брать ребят из детских домов из-за плохих генов. Ведь чаще всего туда попадают из неблагополучных семей. Но я считаю, что гены-генами, а воспитание тоже имеет большое значение. Хорошая семья способна вырастить достойного человека.

Мама воспитывала нас в строгости. Без криков и скандалов, только путем объяснений и собственным примером доносила те или иные истины. Я сейчас стараюсь воспитывать своих детей так же. Да, в подростком возрасте она натерпелась от меня. Было всякое. За это мне сейчас стыдно. Но мама смогла справиться. Любовь матери преодолеет все, — уверена Даша.



Татьяна Иосифовна, Дарья и Мария. Снимок сделан около 8 лет назад. Фото из личного архива.

Пару лет назад Даша с супругом ездили в Молодечно в роддом, чтобы хоть что-то узнать о биологической матери. Там отказались давать информацию.

— Интересно узнать свои корни. Мои биологические братья, сестры, тети, дяди — кто они? Хочу узнать настоящую дату своего рождения. Я боюсь возможной встречи с биологической матерью, потому что не знаю, что ей сказать. И хочет ли она меня видеть? Я на нее не злюсь. Даже в чем-то понимаю. Если на момент моего появления ей было 16 лет, кого тут судить?



Дарья с мамой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все сложилось так, как должно было сложиться, — подытоживает Даша. — Я выросла счастливым человеком. Чего я еще могу желать? Мне повезло, что 33 года назад мама выбрала именно меня.