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«Не плакала, когда били людей. Но началась истерика, когда потеряла ложку». Мнение о том, что белорусы устали
Источник материала: Tut.by
Наш колумнист Антон Александров чувствует, что все вокруг приуныли. И хочет начать день с неожиданного заявления: «Мы с вами все — большие молодцы». Дадим ему слово!
За прошлый год, который как-то не очень хочется вспоминать, мы проделали огромную работу. Из нытиков с дефицитом йода, нездоровой страстью к драникам и удивительной толерантностью к авторитаризму мы превратились в свободных, сильных и удивительных белорусов. Мы ворвались в новостные сводки ведущих информационных агентств (если пользоваться терминологией этих самых агентств), в риторику крупнейших мировых политиков. Мы стали образцом взаимопомощи и взаимовыручки, цивилизованности и гуманизма.
Мы изменили представление о себе у всего мира, потому что раз за разом удивляли. Даже себя самих. Сколько раз в этом високосном году я ловил себя на мысли, что стал свидетелем потрясающего!
Когда собирались очереди на сбор подписей. Когда стояла под проливным дождем цепь солидарности против задержания Бабарико. Когда Колесникова порвала свой паспорт, а пожилой Кондрусевич стоя на коленях целовал эту землю. Когда бизнесмены, чиновники, айтишники и рабочие рисковали всем, чтобы сказать: с белорусами так нельзя.
Этот год поднимал на вершину эйфории и бросал в пучину отчаяния. Мы катались на эмоциональных американских горках, чего на дивном островке стабильности давно не бывало. Мы выдержали и выстояли.
Мы с вами — большие молодцы. Но у всего есть своя цена.
Человек — существо выносливое. Не помню, кто сказал, что мы можем выдержать любое «как», когда есть «зачем». И мы терпели. Мы не позволяли себе раскисать, подбадривали друг друга, искали опору в маленьких победах.
А потом устали. И это нормально.
Просто так долго быть в напряжении очень сложно. Не дай вам бог жить в эпоху перемен, как говорится. Стресс копится, копится и в один прекрасный день вырывается наружу. Знакомая не плакала, когда избивали людей в августе. Не плакала, когда погиб Роман. Держалась, когда читала историю девушки, которой выбили зубы. А потом вдруг не смогла найти ложечку от сахарницы.
И два часа сидела на полу кухни и рыдала взахлеб, в обнимку с этой чертовой сахарницей, которая осиротела без этой чертовой ложечки. Потому что накопилось.
Лично у меня напряжение вылилось в модный нынче ковид. Был он нестрашный, обошлось без драмы. Ни скорых, ни больниц. Три дня недомогания и три недели самоизоляции, во время которой я вдруг понял, как соскучился по простому и понятному лежанию на диване возле уютно бухтящего хорошего фильма. Впечатление, конечно, портило отсутствие обоняния. Из-за него я не мог заодно предаться и гастрономическому разврату. Но и без того отключиться от новостного потока и углубиться в качественные сериалы оказалось прекрасно.
И знаете, я вот понял сейчас, что наслаждение от простых вещей стало гораздо острее. Совершенно по-другому ценишь маленькие радости, которые раньше не замечал.
Встречи со друзьями, когда шутки, смех и подколы.
Заехать к маме на блины, сидеть на маленькой кухне, прижимаясь спиной к холодильнику, говорить и слушать.
Слепить снеговика с детьми или просто прогуляться вечером по заснеженным дворам. Любоваться снежинками в свете фонаря и выводить перчаткой на капоте чьей-то машины цитату из какого-нибудь белорусского классика.
Тещины голубцы всегда были хороши, но сейчас ты смакуешь их с особенным удовольствием. И со сметанкой, и с горчичкой.
Хорошая добрая книжка с добрыми историями, в которой все друг друга любят, что-нибудь вроде «Сказок старого Вильнюса».
Все эти детали, из которых складывается наша жизнь стали особенно милыми. На них хочется остановиться подробнее, прочувствовать.
Ничего страшного, друзья. Мы устали, потому что мы — живые люди. Нужны иногда передышки. Отдохнем, наберемся сил и встретим нашу весну.
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«Не плакала, когда били людей. Но началась истерика, когда потеряла ложку». Мнение о том, что белорусы устали
Наш колумнист Антон Александров чувствует, что все вокруг приуныли. И хочет начать день с неожиданного заявления: «Мы с вами все - большие молодцы». Дадим ему слово!
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