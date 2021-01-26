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Внесезонное платье Кейт Миддлтон произвело модный фурор в сети
26.01.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подтвердила звание модного трендсеттера: особенное платье герцогини произвело фурор в сети и продлило жизнь тренду сезона осень-зима 2020/2021.
25 января в Шотландии отметили один из самых важных национальных праздников - Burns Night, приуроченный ко дню рождения поэта Роберта Бернса. В этот день шотландцы устраивают большие семейные застолья, но в 2021 году пандемия и строжайший карантин внесли свои правки в давнюю традицию. Тогда праздник решили спасти герцоги Кембриджские, которые записали видеообращение к медикам и поклонникам.
Во время видеовыступления Миддлтон решила отдать дань шотландским традициям: герцогиня появилась на экранах в особенном наряде.
Платье в классическую шотландскую клетку тартан от любимого бренда герцогини Emilia Wickstead с романтичными деталями в виде пышных рукавов, очаровательных манжетов и воротничка произвело настоящий фурор в сети и напомнило об одном из самых успешных принтов прошлого сезона.
"Самая стильная и прекрасная"; "Боже, это платье невероятно"; "Клетка - тренд во все сезоны"; "Мне кажется, или герцогиня только что продлила жизнь клетке"?, - прокомментировали фанаты.
Напомним, что не меньший ажиотаж в сети произвело появление герцогини в
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Герцогиня Кембриджская нашла самый стильный способ отдать дань традициям Шотландии и неожиданно продлила жизнь модному тренду прошлого сезона.
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