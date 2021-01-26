Внесезонное платье Кейт Миддлтон произвело модный фурор в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подтвердила звание модного трендсеттера: особенное платье герцогини произвело фурор в сети и продлило жизнь тренду сезона осень-зима 2020/2021.

25 января в Шотландии отметили один из самых важных национальных праздников - Burns Night, приуроченный ко дню рождения поэта Роберта Бернса. В этот день шотландцы устраивают большие семейные застолья, но в 2021 году пандемия и строжайший карантин внесли свои правки в давнюю традицию. Тогда праздник решили спасти герцоги Кембриджские, которые записали видеообращение к медикам и поклонникам.

Во время видеовыступления Миддлтон решила отдать дань шотландским традициям: герцогиня появилась на экранах в особенном наряде.

Платье в классическую шотландскую клетку тартан от любимого бренда герцогини Emilia Wickstead с романтичными деталями в виде пышных рукавов, очаровательных манжетов и воротничка произвело настоящий фурор в сети и напомнило об одном из самых успешных принтов прошлого сезона.

"Самая стильная и прекрасная"; "Боже, это платье невероятно"; "Клетка - тренд во все сезоны"; "Мне кажется, или герцогиня только что продлила жизнь клетке"?, - прокомментировали фанаты.

Напомним, что не меньший ажиотаж в сети произвело появление герцогини в винтажном наряде из шелка - еще одном тренде прошлых сезонов.

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