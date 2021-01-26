ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Внесезонное платье Кейт Миддлтон произвело модный фурор в сети

26.01.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подтвердила звание модного трендсеттера: особенное платье герцогини произвело фурор в сети и продлило жизнь тренду сезона осень-зима 2020/2021.

25 января в Шотландии отметили один из самых важных национальных праздников - Burns Night, приуроченный ко дню рождения поэта Роберта Бернса. В этот день шотландцы устраивают большие семейные застолья, но в 2021 году пандемия и строжайший карантин внесли свои правки в давнюю традицию. Тогда праздник решили спасти герцоги Кембриджские, которые записали видеообращение к медикам и поклонникам.

Во время видеовыступления Миддлтон решила отдать дань шотландским традициям: герцогиня появилась на экранах в особенном наряде.

Платье в классическую шотландскую клетку тартан от любимого бренда герцогини Emilia Wickstead с романтичными деталями в виде пышных рукавов, очаровательных манжетов и воротничка произвело настоящий фурор в сети и напомнило об одном из самых успешных принтов прошлого сезона.

"Самая стильная и прекрасная"; "Боже, это платье невероятно"; "Клетка - тренд во все сезоны"; "Мне кажется, или герцогиня только что продлила жизнь клетке"?, - прокомментировали фанаты.

Напомним, что не меньший ажиотаж в сети произвело появление герцогини в винтажном наряде из шелка - еще одном тренде прошлых сезонов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герцогиня Кембриджская нашла самый стильный способ отдать дань традициям Шотландии и неожиданно продлила жизнь модному тренду прошлого сезона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сериал по «Гарри Поттеру» разрабатывают для HBO Max
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by