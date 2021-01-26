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Ford готовит новое поколение Transit Custom

26.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хорошие новости для любителей микроавтобусов. Американский портал Motor1 опубликовал первые шпионские снимки нового Ford Transit Custom, который выйдет на рынок с очередным поколением Tourneo Custom. Последний раз это семейство меняло кузов в 2012 году.

Стилистика микроавтобуса осталась прежней. Он все еще пытается подражать легковым моделям Ford и заигрывает с покупателем интересной формой головной оптики. Если бы не возраст нынешнего поколения Transit Custom, можно было бы подумать, что «фордовцы» собираются вывести на рынок рестайлинговую модель. Но, учитывая 9-летний возраст автомобиля, перед нами явно новое поколение.

Ford готовит новое поколение Transit Custom

Как уже неоднократно сообщалось, в 2019-м компания Ford подписала соглашение с Volkswagen о сотрудничестве в сегменте коммерческой техники. Теперь Ford Transit Custom будет построен на одной платформе с Volkswagen Transporter (платформа будет компании Ford). Производить обе модели будут в Турции. В свою очередь, последнее поколение Caddy поделится архитектурой с будущим Ford Transit Connect.

Ford готовит новое поколение Transit Custom

В Беларуси легковые Ford уже давно не продаются, зато с микроавтобусами этой марки мы успели хорошо познакомиться в последнее время.

Ford Escape III Рестайлинг SE, 2019 г.в., 40 000 км
бежевый, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
27 355 р.
10 700$ / 8785€
Ford Galaxy I Рестайлинг, 2001 г.в., 300 000 км
минивэн, бензин 2.3 л, автоматическая, передний привод
12 655 р.
4950$ / 4064€
Ford Escape III Рестайлинг SE, 2017 г.в., 120 000 км
красный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
26 843 р.
10 500$ / 8621€
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Хорошие новости для любителей микроавтобусов. Американский портал Motor1 опубликовал первые шпионские снимки нового Ford Transit Custom, который выйдет на рынок с очередным...
 
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