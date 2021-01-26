Ford готовит новое поколение Transit Custom

Источник материала: Onliner

Хорошие новости для любителей микроавтобусов. Американский портал Motor1 опубликовал первые шпионские снимки нового Ford Transit Custom, который выйдет на рынок с очередным поколением Tourneo Custom. Последний раз это семейство меняло кузов в 2012 году.

Стилистика микроавтобуса осталась прежней. Он все еще пытается подражать легковым моделям Ford и заигрывает с покупателем интересной формой головной оптики. Если бы не возраст нынешнего поколения Transit Custom, можно было бы подумать, что «фордовцы» собираются вывести на рынок рестайлинговую модель. Но, учитывая 9-летний возраст автомобиля, перед нами явно новое поколение.





Как уже неоднократно сообщалось, в 2019-м компания Ford подписала соглашение с Volkswagen о сотрудничестве в сегменте коммерческой техники. Теперь Ford Transit Custom будет построен на одной платформе с Volkswagen Transporter (платформа будет компании Ford). Производить обе модели будут в Турции. В свою очередь, последнее поколение Caddy поделится архитектурой с будущим Ford Transit Connect.





В Беларуси легковые Ford уже давно не продаются, зато с микроавтобусами этой марки мы успели хорошо познакомиться в последнее время.