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В минском метрополитене назвали самые загруженные станции

26.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2020 году услугами подземки воспользовались почти 219 миллионов 290 тысяч человек, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ГП «Минский метрополитен» Андрея Дроба. Ежедневно в метро спускались  в среднем около 600 тысяч минчан и гостей столицы.

— Названные цифры по понятным причинам значительно меньше соответствующих показателей предыдущего года (в 2019-м поезда минского метро перевезли около 294 миллионов пассажиров, каждый день на его станциях бывали более 800 тысяч человек). Тем не менее этот вид транспорта остается очень востребованным у горожан и приезжих: удельный вес метрополитена в городских перевозках столичным общественным транспортом и сегодня высок — 36,4 %, — подчеркнул А. Дроб.

Самыми загруженными по пассажиропотоку станциями в минувшем году остались «Каменная Горка» (ее посетили около 17,8 миллиона человек), «Площадь Ленина» (свыше 13,7 миллиона), «Уручье» (более 13,4 миллиона), «Площадь Якуба Коласа» (свыше 12,3 миллиона), «Малиновка» (почти 10,9 миллиона) и «Академия Наук» (более 10 миллионов).

Недавно открывшиеся станции третьей линии метро за неполный ноябрь и декабрь 2020 года посетили более 483 тысяч пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году услугами подземки воспользовались почти 219 миллионов 290 тысяч человек, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ГП «Минский...
 
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