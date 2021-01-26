Сериал по «Гарри Поттеру» разрабатывают для HBO Max

Источник материала: Onliner

Руководители стримингового сервиса HBO Max провели несколько встреч с потенциальными сценаристами, где обсудили перенос популярной франшизы «Гарри Поттер» на сериальные рельсы. Об этом сообщают источники издания The Hollywood Reporter . По их словам, сериал находится в ранней стадии разработки.

Пока даже не определились с окончательной идеей, в разработке находится сразу несколько. Не определились и со сценаристом, который станет шоураннером и проведет сериал от начала и до конца его телевизионной жизни.

Представители стримингового сервиса в комментарии открестились от этих слухов.

— В студии или на стриминговой платформе не ведется работа над сериалом по «Гарри Поттеру».

HBO Max принадлежит WarnerMedia, а «Гарри Поттер» является одним из самых дорогих объектов интеллектуальной собственности. Какие-то проекты по этой вселенной мы еще обязательно увидим.