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Сериал по «Гарри Поттеру» разрабатывают для HBO Max

26.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Руководители стримингового сервиса HBO Max провели несколько встреч с потенциальными сценаристами, где обсудили перенос популярной франшизы «Гарри Поттер» на сериальные рельсы. Об этом сообщают источники издания The Hollywood Reporter. По их словам, сериал находится в ранней стадии разработки.

Пока даже не определились с окончательной идеей, в разработке находится сразу несколько. Не определились и со сценаристом, который станет шоураннером и проведет сериал от начала и до конца его телевизионной жизни.

Представители стримингового сервиса в комментарии открестились от этих слухов.

— В студии или на стриминговой платформе не ведется работа над сериалом по «Гарри Поттеру».

HBO Max принадлежит WarnerMedia, а «Гарри Поттер» является одним из самых дорогих объектов интеллектуальной собственности. Какие-то проекты по этой вселенной мы еще обязательно увидим.

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Руководители стримингового сервиса HBO Max провели несколько встреч с потенциальными сценаристами, где обсудили перенос популярной франшизы «Гарри Поттер» на...
 
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