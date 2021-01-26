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Шторм «Элоиза» пронесся по юго-востоку Африки
Источник материала: ОНТ
Разрушительная стихия прошлась по юго-востоку Африки. Из-за последствий тропического шторма «Элоиза» погибли по меньшей мере 12 человек.
Проливные дожди вызвали крупные наводнения в Мозамбике, Зимбабве, Эсватини и ЮАР. Перекрыты дороги, залиты поля с посевами. Резкие порывы ветра валят деревья и срывают крыши со зданий. Во многих местах отсутствует подача электроэнергии. Разрушены тысячи домов, полторы сотни тысяч гектар угодий затоплены. Сейчас шторм ослабевает и движется во внутренние районы африканского континента.
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Разрушительная стихия прошлась по юго-востоку Африки. Из-за последствий тропического шторма «Элоиза» погибли по меньшей мере 12 человек. Проливные дожди вызвали...
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