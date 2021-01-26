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«Ваш компьютер заблокирован, штраф – 150 руб.» СК завершил расследование по делу о мошенничестве в интернете

26.01.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ваш компьютер заблокирован, штраф – 150 руб.» СК завершил расследование по делу о мошенничестве в интернете

Расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете завершило Следственное управление УСК по Гродненской области, сообщается на сайте СК.

По данным следствия, житель Гродно вместе с брестчанином и другим неустановленным лицом разработали преступную схему и с января по февраль 2020 года завладевали деньгами граждан мошенническим путем.

Все происходило так: неустановленный соучастник преступлений рассылал пользователям в интернете ложные уведомления от имени МВД Беларуси о блокировке компьютера за якобы посещение порнографических сайтов и требовал выплатить «штраф» на счета абонентских номеров сотовых операторов, которые были под контролем 20-летнего гродненца и 22-летнего жителя Бреста.


Фото: СК Беларуси

Молодые люди регистрировали на подставных лиц сим-карты сотовых операторов, на которые обманутые пользователи выплачивали «штраф» – зачисляли деньги. Далее похищенное мошенники переводили на другие счета, в том числе в виде криптовалюты, и делили между собой. 

Житель Гродно за мошенничество уже привлекался к уголовной ответственности.

Общий материальный ущерб по делу – более 5000 руб. Установлены 12 потерпевших, которым, благодаря предпринятым следствием мерам, возмещен в полном объеме причиненный ущерб.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей, проанализировали сведения о транзакциях, которые были осуществлены, назначили экспертные исследования компьютеров.

Жителю Гродно и брестчанину предъявлены обвинения. Гродненец заключен под стражу, а к жителю Бреста применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Следственный комитет предупреждает: правоохранительные органы не взимают штрафы, используя абонентские номера операторов сотовой связи!

Фото: advo24.ru

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете завершило Следственное управление УСК по Гродненской области, сообщается на сайте СК. По данным...
 
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