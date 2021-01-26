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В Витебской области проходит патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»

26.01.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебской области проходит патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»

Путь проложен. Витебская область впервые принимает республиканский, патриотический и трудовой проект «Зимний маршрут».   

За 5 дней участники студенческих отрядов побывают в 4 районах области. Стартовали в Новополоцке, накануне были в Дубровно, сегодня их встречают в Орше, а потом в Толочине. Наведут порядок на памятниках и обелисках, окажут шефскую помощь пожилым людям. Один их важных этапов – создание общего дневника-архива историй ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из разных районов области. 

Маргарита Студенкова, студентка Полоцкого государственного университета: «Мы будем ездить еще по многим местам Витебской области, потому что это нужно, это важно знать. Важно просвещать в этом других людей, чтобы никто не был забыл и ничто не было забыто».

Наталья Василевич, студентка Гродненского медицинского университета: «Мне хотелось еще в середине учебного года чем-то таким заняться. В принципе, мне очень нравится работать с людьми и помогать им. А вот эти наши трудовые акции, я считаю, очень полезны для современной молодежи. Позволяют воспитывать любовь и патриотизм».

«Зимний Маршрут» проходит в Беларуси впервые. Охватит сразу три области: Витебскую, Могилёвскую и Гродненскую. В программе – встречи со школьниками, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, знакомство с профессиями, которые можно получить в белорусских университетах. 

 

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Теги: знакомства
 
 
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Путь проложен. Витебская область впервые принимает республиканский, патриотический и трудовой проект «Зимний маршрут».    За 5 дней участники студенческих...
 
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