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В Витебской области проходит патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»
Источник материала: ОНТ
Путь проложен. Витебская область впервые принимает республиканский, патриотический и трудовой проект «Зимний маршрут».
За 5 дней участники студенческих отрядов побывают в 4 районах области. Стартовали в Новополоцке, накануне были в Дубровно, сегодня их встречают в Орше, а потом в Толочине. Наведут порядок на памятниках и обелисках, окажут шефскую помощь пожилым людям. Один их важных этапов – создание общего дневника-архива историй ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из разных районов области.
«Зимний Маршрут» проходит в Беларуси впервые. Охватит сразу три области: Витебскую, Могилёвскую и Гродненскую. В программе – встречи со школьниками, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, знакомство с профессиями, которые можно получить в белорусских университетах.
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Путь проложен. Витебская область впервые принимает республиканский, патриотический и трудовой проект «Зимний маршрут». За 5 дней участники студенческих...
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