Weinstein Company выплатит миллионы долларов пострадавшим женщинам

Источник материала: ОНТ

Компанию бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна Weinstein Company обязали выплатить более 17 млн долларов женщинам, подвергшимся с его стороны насильственным действиям сексуального характера, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Variety.

В рамках дела о банкротстве компании суд в штате Делавэр предписал выплатить 17,1 млн долларов пострадавшим. Судья постановила создать фонд, средства из которого распределят между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны Харви Вайнштейна. Некоторые из них получат компенсацию более 500 тыс. долларов.

Решение было согласовано с пострадавшими, большинство из них подержало его. Как отметила судья, если бы не удалось добиться создания фонда, то женщины получили бы минимальные выплаты или вообще не могли бы рассчитывать на них.

Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования. Ему и его брату Роберту принадлежала компания Weinstein Company, которая объявила о банкротстве в феврале 2018 года.

Фото: Scott Heins / Getty Images

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