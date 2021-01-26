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В Украине люди протестуют против роста тарифов на энергоносители
Источник материала: ОНТ
Митинги, блокировки дорог и «поздравления» Зеленскому: в Украине протестуют против повышения тарифов на газ. Возле офиса президента страны в день его рождения прошёл митинг с требованиями снижения цен.
Люди хотели подарить президенту, который накануне отпраздновал 43-летие, платежки за коммунальные услуги. В центре Киева были приняты усиленные меры безопасности. Украинцы недовольны ценой, которую власти решили зафиксировать на период карантина. Она составляет почти 7 гривен за кубометр. К акциям присоединились ещё несколько регионов. Напомним, после прокатившихся по стране протестов с блокировками основных украинских трасс, правительство решило ввести государственное регулирование цен.
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Митинги, блокировки дорог и «поздравления» Зеленскому: в Украине протестуют против повышения тарифов на газ. Возле офиса президента страны в день его рождения...
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