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Общественные приёмные продолжают работу: сегодня встреча пройдёт в Червенском районе Минской области
Источник материала: ОНТ
Общественные приёмные фиксируют предложения людей для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании. Ставшие уже традиционными диалоги с представителями власти продолжаются.
Сегодня встреча пройдёт в Червенском районе Минской области. Кроме предложений для большого форума, диалоги позволяют быстро помочь людям с решением наболевших проблем. Встречи в этом формате уже доказали эффективность. Качество дорог и жилья, состояние теплотрасс и водоснабжения – любые вопросы берут на заметку и решают, как правило, оперативно.
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Общественные приёмные продолжают работу: сегодня встреча пройдёт в Червенском районе Минской области
Общественные приёмные фиксируют предложения людей для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании. Ставшие уже традиционными диалоги с представителями...
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