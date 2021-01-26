Общественные приёмные продолжают работу: сегодня встреча пройдёт в Червенском районе Минской области

Источник материала: ОНТ

Общественные приёмные фиксируют предложения людей для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании. Ставшие уже традиционными диалоги с представителями власти продолжаются.

Сегодня встреча пройдёт в Червенском районе Минской области. Кроме предложений для большого форума, диалоги позволяют быстро помочь людям с решением наболевших проблем. Встречи в этом формате уже доказали эффективность. Качество дорог и жилья, состояние теплотрасс и водоснабжения – любые вопросы берут на заметку и решают, как правило, оперативно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram