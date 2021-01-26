Пожарная сигнализация сработала в служебном помещении станции метро «Партизанская»

Источник материала: ОНТ

Пожарная сигнализация сработала сегодня в служебном помещении станции «Партизанская», сообщается в Telegram-канале Минского метрополитена.

В служебном помещении станции «Партизанская», где находится оборудование СООО «Мобильные ТелеСистемы», сработала пожарная сигнализация. Подразделения МЧС были вызваны на место. Однако средства и силы МЧС не применялись.

Фото: БЕЛТА

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