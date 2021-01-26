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Трое детей Алсу. Почему певица прячет сына, но показывает дочерей?
Источник материала: ОНТ
Певица Алсу, в отличие от многих знаменитостей, на первое место в своей жизни поставила не карьеру, а семью. У девушки трое детей, она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым.
Пара поженилась в 2006 году, когда певица была на пике популярности. В этом же году родилась первая дочь - Сафина.
Алсу без сожалений оставила гастроли и начала заниматься воспитанием дочери. Через два года, в 2008 году, в семье появилась ещё одна малышка, Микелла. Певица показывала с самого рождения показывала своих дочерей СМИ, сама размещала их фото в социальных сетях.
В 2016 году у Алсу родился долгожданный сын. Мальчика назвали Рафаэль. Правда, певица не спешила демонстрировать малыша папарацци. Впервые фото с сыном она опубликовала в своём
На остальных снимках звезды с сыном это тоже сделать невозможно.
Из-за такой скрытности певицы, в Интернете ходит много слухов. Кто-то предполагает, что Рафаэль страдает аутизмом, другие - что певица стыдится внешности мальчика. Сама Алсу утверждает, что прячет лицо ребенка из соображений безопасности.
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Певица Алсу, в отличие от многих знаменитостей, на первое место в своей жизни поставила не карьеру, а семью. У девушки трое детей, она счастлива в браке с бизнесменом...
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