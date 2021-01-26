ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трое детей Алсу. Почему певица прячет сына, но показывает дочерей?

26.01.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Трое детей Алсу. Почему певица прячет сына, но показывает дочерей?

Певица Алсу, в отличие от многих знаменитостей, на первое место в своей жизни поставила не карьеру, а семью. У девушки трое детей, она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым.

Пара поженилась в 2006 году, когда певица была на пике популярности. В этом же году родилась первая дочь - Сафина.  

 

Алсу без сожалений оставила гастроли и начала заниматься воспитанием дочери. Через два года, в 2008 году, в семье появилась ещё одна малышка, Микелла. Певица показывала с самого рождения показывала своих дочерей СМИ, сама размещала их фото в социальных сетях. 


В 2016 году у Алсу родился долгожданный сын. Мальчика назвали Рафаэль. Правда, певица не спешила демонстрировать малыша папарацци. Впервые фото с сыном она опубликовала в своём Instagram в 2020 году. И то на снимке нельзя разглядеть лицо малыша, он сотофграирован спиной.


На остальных снимках звезды с сыном это тоже сделать невозможно.


Из-за такой скрытности певицы, в Интернете ходит много слухов. Кто-то предполагает, что Рафаэль страдает аутизмом, другие - что певица стыдится внешности мальчика. Сама Алсу утверждает, что прячет лицо ребенка из соображений безопасности. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Алсу, в отличие от многих знаменитостей, на первое место в своей жизни поставила не карьеру, а семью. У девушки трое детей, она счастлива в браке с бизнесменом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменения в структуре попавшей под санкции ИТ-компании Synesis - теперь у нее один владелец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by