Изменения в структуре попавшей под санкции ИТ-компании Synesis - теперь у нее один владелец

Источник материала: Tut.by

dev.by обнаружил, что структура собственности компании Synesis изменилась, и теперь ее единственный владелец — Александр Шатров.



Фото: Synesis

Раньше у ООО «Синезис» было несколько собственников: физлица Александр Шатров (27,65%), Николай Птицын (24,65%), Петр Шатров (22,65%), Инна Олексина (0,06%), а также ООО «Энерго-Оил-Инвест» (24,99%), которое, в свою очередь, принадлежало Инне и Алексею Олексиным.

Изменения датированы 30 декабря 2020 года: все участники, за исключением Александра Шатрова, покинули ООО. У Шатрова теперь — 100% долей. Кстати, уставной фонд юрлица — 635 белорусских рублей.



Выписка ЕГР от 25.01.2021. Источник: dev.by

Напомним, в декабре 2020 года ООО «Синезис» попало в третий пакет санкций Евросоюза. По мнению Брюсселя, разработанная платформа наблюдения Kipod «делает компанию ответственной за репрессии белорусского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции».

Компания отвергает обвинения и обжалует санкции ЕС, а параллельно меняет названия юрлиц , не попавших под санкции, из них убирают слово «Синезис». Так, в декабре 2020 года были изменены названия трех юрлиц : «Синезис Лото» — теперь «Ридотто», «Синезис Атлас» — «Атлас Акме», «Синезис Скай» — «Скай Ноулимит».

Изменения структуры собственности коснулись как минимум еще одной компании Synesis — ООО «Синезис Стигма» ( с недавних пор ООО «Стигма софт»), из бенефециаров тоже пропал Алексей Олексин. Это следует из измений в структуре участников ОДО «Белнефтегаз».

Бизнесмен Алексей Олексин переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей, сообщает Naviny.by, предполагая, что причина — в угрозе европейских санкций. Изменения долей отражены в схеме бенефециарных собственников ЗАО МТБанк , размещенной на сайте банка.

Компанией «Белнефтегаз» раньше владели Алексей Олексин (60%) и Инна Олексина (40%). Сейчас она принадлежит жене и детям бизнесмена. Доли распределены следующим образом: Инна Олексина — 20%, Виталий Олексин — 40%, Дмитрий Олексин — 40%. Это подтверждается выпиской ЕГР. Свежие записи в ней — от 12 января 2021 года.



Выписка ЕГР от 25.01.2021. Источник: dev.by

ОДО «Белнефтегаз» известно как оператор оптовой торговли нефтепродуктами и бенефициарный владелец ЗАО «МТБанк». Кроме этого, «Белнефтегаз» является Национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант» и напрямую связан с ООО «Синезис Стигма» — дочкой «Синезиса», которая разрабатывает проект электронного пломбирования фур . Напомним, летом прошлого года была попытка обязать накладывать электронные пломбы на транзитные фуры нарушителей антиковидных правил, но «принудиловку» вскоре отменили .

ОДО «Белнефтегаз» было назначено национальным оператором мониторинга транзитных перевозок распоряжением президента № 220рп от 1 ноября 2018 года «О международных транзитных перевозках товаров» было назначено. Для нового направления работы была создана торговая марка — БНГарант. За 10 дней до этого, в октябре 2018 года, была зарегистрирована новая «дочка» компании Synesis — ООО «Синезис Стигма» , специально для работы над системой мониторинга международных транзитных перевозок. Первоначально в составе участников юрлица значилось ООО «Синезис», но в апреле 2020 года произошли изменения. Теперь на 74,95% компания принадлежит ОДО «Белнефтегаз», остальные 25,05% поделены между Александром Шатровым, Петром Шатровым и Александром Птицыным. 20 января 2021 года ООО «Синезис Стигма» было переименовано в ООО «Стигма Софт».

Таким образом, отмечает издание, с формальным уходом Алексея Олексина из ОДО «Белнефтегаз» теряется и его связь с «Синезис Стигма».

Кроме того, по информации dev.by, изменения структуры собственности коснулись и компанию СЗАО «Энерго-Оил», известную сетью «Табакерок».

До недавнего времени ею владел Алексей Олексин (60%) и его жена Инна Олексина (40%).

Теперь Алексей Олексин ушел из состава акционеров «Энерго-Оил». Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).