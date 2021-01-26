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Изменения в структуре попавшей под санкции ИТ-компании Synesis - теперь у нее один владелец
Источник материала: Tut.by
Раньше у ООО «Синезис» было несколько собственников: физлица Александр Шатров (27,65%), Николай Птицын (24,65%), Петр Шатров (22,65%), Инна Олексина (0,06%), а также ООО «Энерго-Оил-Инвест» (24,99%), которое, в свою очередь, принадлежало Инне и Алексею Олексиным.
Изменения датированы 30 декабря 2020 года: все участники, за исключением Александра Шатрова, покинули ООО. У Шатрова теперь — 100% долей. Кстати, уставной фонд юрлица — 635 белорусских рублей.
Напомним, в декабре 2020 года ООО «Синезис» попало в третий пакет санкций Евросоюза. По мнению Брюсселя, разработанная платформа наблюдения Kipod «делает компанию ответственной за репрессии белорусского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции».
Компания
Изменения структуры собственности коснулись как минимум еще одной компании Synesis — ООО «Синезис Стигма» (
Бизнесмен Алексей Олексин переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей,
Компанией «Белнефтегаз» раньше владели Алексей Олексин (60%) и Инна Олексина (40%). Сейчас она принадлежит жене и детям бизнесмена. Доли распределены следующим образом: Инна Олексина — 20%, Виталий Олексин — 40%, Дмитрий Олексин — 40%. Это подтверждается выпиской ЕГР. Свежие записи в ней — от 12 января 2021 года.
ОДО «Белнефтегаз» известно как оператор оптовой торговли нефтепродуктами и бенефициарный владелец ЗАО «МТБанк». Кроме этого, «Белнефтегаз» является Национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант» и напрямую связан с ООО «Синезис Стигма» — дочкой «Синезиса»,
Таким образом, отмечает издание, с формальным уходом Алексея Олексина из ОДО «Белнефтегаз» теряется и его связь с «Синезис Стигма».
Кроме того, по информации dev.by, изменения структуры собственности коснулись и компанию СЗАО «Энерго-Оил», известную сетью «Табакерок».
До недавнего времени ею владел Алексей Олексин (60%) и его жена Инна Олексина (40%).
Теперь Алексей Олексин ушел из состава акционеров «Энерго-Оил». Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).
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dev.by обнаружил, что структура собственности компании Synesis изменилась, и теперь ее единственный владелец - Александр Шатров.
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