Источник материала: Tut.by

Если вы заботитесь о здоровье зубов и десен, регулярно посещаете стоматолога и не имеете во рту ни одной незалеченной кариозной полости, но зубы «заходятся» при попытке поесть мороженого или откусить от ломтика лимона — это обидно и… больно. Вместе с тем такая ситуация — далеко не редкость. Это явление носит в стоматологии название «гиперчувствительность твердых тканей зубов». В быту его больше знают как повышенную чувствительность зубов или оскомину (оскому). О том, что делать с чувствительными зубами, на портале « Здоровые люди » (24health.by) объяснила кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии детского возраста БГМУ Жанна Бурак.



Источник: pixabay.com

Что такое повышенная чувствительность зубов?

Это болевая реакция зуба на те раздражители, которые в норме ее вызывать не должны.

В наше тело встроен механизм контроля сохранности: поначалу ощущение неудобства, а потом боли. Так организм сигнализирует, что вышел за пределы оптимального для него состояния. Зуб в этом плане ничем не отличается от многих других органов — он тоже имеет нервные окончания, подающие сигнал о «непорядке». Находятся эти окончания в центре зуба, как в футляре, в имеющемся там специальном пространстве. Вокруг расположен дентин — пористая структура, по прочности близкая к кости. Наружный слой зуба — эмаль, самое твердое вещество в нашем организме. Здоровая эмаль — весьма неплохой барьер, что позволяет нам без неприятных ощущений пить и горячий чай, и ледяную воду.

Причины повышенной чувствительности зубов

При повышенной чувствительности условно здоровых зубов (без кариеса или если он пролечен) происходит нарушение барьера — видимое или невидимое. Часть эмали, а иногда и дентина может «уйти» в результате механического или химического воздействия. Или эмаль может лишиться части своих минералов при сохраненном объеме (деминерализация). Свидетельство этого процесса — появление белых пятен на зубах. Впрочем, никаких видимых изменений вполне может и не быть.

Также причиной повышенной чувствительности является оголение корней зубов, которые, в отличие от коронок, эмалью не покрыты, поэтому раздражителю легче достигнуть нерва.

Повреждение и деминерализация эмали, оголение корней может происходить по следующим причинам:

неправильная чистка зубов;

использование слишком жесткой щетки и зубной пасты с грубыми чистящими частницами;

употребление в пищу большого количества кислых продуктов (иногда вкус кислоты может быть замаскирован и никак себя не выдавать);

воздействие слишком высоких или низких температур;

некоторые общие заболевания, влияющие на минеральный обмен в организме;

врожденные особенности строения зуба в придесневой области.

Список причин можно продолжать. Мы назвали наиболее распространенные.

Как предотвратить повышенную чувствительность зубов?

Есть несколько факторов, которые значительно снижают вероятность возникновения этой проблемы.

Правильный (именно для вас) метод чистки зубов. Наиболее агрессивными для эмали в придесневой области являются движения щеткой вперед-назад. Они же могут вызвать смещение десны и оголение корня зуба. За основу метода чистки зубов для взрослого, не имеющего особых проблем в полости рта, приняты выметающие (от десны к краю зуба) движения. При неправильном положении зубов, наличии протезов, несъемных аппаратов для исправления прикуса (брекетов), проблем с деснами стоматолог корректирует базовый метод, адаптируя его под конкретного пациента, чтобы добиться качественного удаления зубного налета без повреждения зубов и десен. Правильно подобранные щетка и паста. Жесткая зубная щетка приведет со временем к стиранию эмали и травме десны. Пасты с грубыми чистящими частицами, а также пасты для отбеливания зубов с агрессивными химическими соединениями подходят не всем и требуют соблюдения особых схем применения. Благотворно на состоянии зубов и десен скажутся только правильно подобранные щетка и паста. Поэтому консультация стоматолога будет полезна. Рациональное использование дополнительных предметов гигиены — зубных нитей, ершиков, зубочисток и т.д. Неправильное применение этих средств может привести к смещению десны вдоль корня и его обнажению. Так что предварительная консультация у стоматолога не будет лишней. Врач поможет подобрать подходящее средство и научит правильно и безопасно его использовать. Питье соков через трубочку. Многие соки содержат убойную для эмали смесь сахара и кислоты. Поэтому любителям соков, чтобы ограничить время контакта напитка с зубами, лучше использовать трубочки. Ограничение количества кислой пищи. Чем дольше кислота находится в контакте с зубами, тем выше риск повреждения эмали и развития повышенной их чувствительности. Каждый год летом и осенью, когда увеличивается потребление кислых ягод (клубники, смородины, вишни), растет и число пациентов с жалобами на повышенную чувствительность зубов. Это не значит, что нужно отказаться от свежих ягод и фруктов, это лишь говорит о том, что во всем нужно соблюдать баланс. Нейтрализация кислот. После кислой пищи можно прополоскать рот слабым раствором соды или использовать специальные ополаскиватели, чтобы снизить повреждающее воздействие на эмаль. Этот совет подходит людям, склонным к повышенной чувствительности зубов, а также любителям кисленького. Остальные вполне могут положиться на нейтрализующее воздействие слюны. Правильное время чистки зубов. Зубы нельзя чистить сразу после приема кислой пищи. Иначе произойдет сочетание механического и химического воздействия на эмаль, и даже правильно подобранные паста и щетка не спасут ее от истирания. Конечно, это произойдет не за один раз. Но зачем рисковать? В такой ситуации нужно выждать некоторое время, чтобы с кислотой справилась слюна, или воспользоваться «нейтрализатором» (см. пункт 6). Избегание слишком горячей или слишком холодной пищи. Употребление чересчур горячей или холодной пищи приводит к появлению микротрещин на поверхности эмали. Особенно опасен одновременный прием холодной и горячей пищи — кофе с мороженым или исходящая паром картошка с холодненьким огурчиком, ведь диапазон температур сразу увеличивается. Правильно подобранные зубные щетка, паста и метод чистки зубов, грамотный выбор пищевого режима помогут предотвратить повышенную чувствительность зубов.

Как бороться с повышенной чувствительностью зубов?

Так как причины разные, то и методы будут разными.

Иногда достаточно придерживаться описанных выше правил, чтобы забыть о проблеме навсегда. Но порой без помощи профессионала и лечения не обойтись. Оно может включать использование специальных паст и ополаскивателей в домашних условиях, проведение профессиональных минерализующих процедур для укрепления эмали, закрытие микродефектов с помощью специальных материалов. Иногда может требоваться и более серьезное вмешательство, например хирургическая коррекция десны при ее значительном смещении.

Необходимо помнить, что под повышенную чувствительность зубов могут маскироваться другие стоматологические проблемы: скрытый кариес, хроническое воспаление нерва зуба и т.д. Так что регулярное посещение стоматолога — лучшее средство против всех проблем с зубами.