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В Беларуси проиндексировали семейный капитал. Сколько теперь составляют эти выплаты

26.01.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семейный капитал проиндексировали, теперь он составляет 23 737,5 рубля. Об этом сообщили в Минтруда. Такую сумму будут назначать при рождении или усыновлении третьего и последующих детей до конца этого года. Однако размер семейного капитала по-прежнему недотягивает до той суммы, которую назначали до 2020 года — 10 тысяч долларов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С 1 января 2020 года семейный капитал назначают в белорусских рублях, его базовый размер составил 22,5 тысячи рублей. Его ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции.

До 2020 года при появлении третьего и последующих детей семье переводили 10 тысяч долларов на специальный счет.

С начала этого года семейный капитал проиндексировали на 5,5% — до 23 737,5 рубля. В пересчете в валюту эта сумма составляет около 9285 рублей (по курсу Нацбанка на 26 января в 2,5565 рубля).

9285

 
 
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Семейный капитал проиндексировали, теперь он составляет 23 737,5 рубля. Об этом сообщили в Минтруда. Такую сумму будут назначать при рождении третьего и последующих...
 
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