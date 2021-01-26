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Под Иваново лоб в лоб столкнулись Audi и МАЗ - погибли два человека

26.01.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла утром 26 января в Ивановском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось около 07.00 на трассе М10. По предварительной информации, 28-летняя водитель Audi не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в грузовик МАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир легковушки от полученных травм умерли.

 
 
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Авария произошла 26 января, около 07.00, на трассе М10.
 
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