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Под Иваново лоб в лоб столкнулись Audi и МАЗ - погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли в аварии, которая произошла утром 26 января в Ивановском районе. Об этом
Происшествие случилось около 07.00 на трассе М10. По предварительной информации, 28-летняя водитель Audi не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в грузовик МАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.
В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир легковушки от полученных травм умерли.
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Авария произошла 26 января, около 07.00, на трассе М10.
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