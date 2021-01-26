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Госконтроль РБ "проверяет" брестский журнал «Бинокль»
Источник материала: АФН
Комитет госконтроля Беларуси проводит обыски в квартирах издателя и директора бреестсского городского журнала «Бинокль».
Как сообщает tut.by, осмотры проводятся в рамках проверки за неуплату налогов в особо крупном размере.
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Комитет госконтроля Беларуси проводит обыски в квартирах издателя и директора бреестсского городского журнала «Бинокль».
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