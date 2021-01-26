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Twitter запустил программу, которая помогает «отлавливать» фейки

26.01.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания Twitter запустила новую программу Birdwatch, которая поможет бороться с дезинформацией в соцсети.

"Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которую они считают обманчивой, и писать посты, раскрывающие содержание (записи - ред.). Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение ложной информации путем добавления данных, которым люди доверяют и считают ценными. В конечном итоге мы стремимся сделать посты видимыми непосредственно в самих твитах...", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, на данном этапе пилотного проекта посты, которые прилагаются к записям, будет видно только на отдельном сайте Birdwatch. Сейчас доступ к нему есть только у некоторых пользователей. Они смогут оценить пользу информации от других комментаторов, передает Укринформ.

В компании отметили, что на стадии разработки будут решаться возможные проблемы будущей системы, например уязвимость к манипуляциям и давлению.

Информация о сроках официального запуска проекта пока не поступала.

 
 
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Компания Twitter запустила новую программу Birdwatch, которая поможет бороться с дезинформацией в соцсети.
 
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