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Удивительные цифры. Что произошло с декабрьской зарплатой белорусов

26.01.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный статистический комитет опубликовал данные о номинальной среднемесячной зарплате работников страны за последний месяц 2020 года.

В декабре прошлого года средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси составила 1474,6 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.

По сравнению с ноябрем средняя получка в стране выросла на 174,1 рубля, или почти на 14%. 

В декабре в Беларуси традиционно происходит значительный рост средней номинальной зарплаты, это связано с разными доплатами, премиями, которые выдают сотрудникам по окончании года. 

Но в 2020 году этот рост более существенный, чем в 2019-м: в декабре позапрошлого года (по сравнению с ноябрем) средняя получка увеличилась на 11%.

За последний месяц зарплата выросла во всех областях и в Минске.

Самые высокие получки традиционно в столице – 2151,2 рубля (плюс 17% к ноябрю), самые низкие – в Могилевской области (1176 рублей, на 10% больше, чем в ноябре). 

В Брестской области среднемесячная зарплата за декабрь составила 1289 рублей: на 15% больше, чем в ноябре.

За последний год (с декабря 2019 года по декабрь 2020 года) средняя номинальная зарплата в Беларуси увеличилась на 19%. 

И в этом случае рост тоже более значительный, чем раньше. С декабря 2018-го по декабрь 2019 года средняя получка в стране увеличилась на 11%.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальный статистический комитет опубликовал данные о номинальной среднемесячной зарплате работников страны за последний месяц 2020 года.
 
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