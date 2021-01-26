В ЕС уже подготовили 23 уголовных дела против белорусских силовиков

«В ближайшее время в Литве готовятся к подаче еще три дела. По одному пострадавшая – гражданка Литвы белорусского происхождения. Еще два дела – по заявлению белорусов, которые подверглись пыткам», — сообщил советник Светланы Тихановской Александр Добровольский.





По его словам, это стало возможно, потому что «все жертвы насилия могут подавать документы в литовскую полицию – их дела будут расследоваться».





«Сейчас в Литве и других странах много белорусов, которым пришлось покинуть родину после пыток и преследования. Они должны знать, что у них есть возможность добиться правосудия» – рассказал Добровольский





В Польше подготовлено 10 дел. Параллельно ведутся расследования по пыткам в отношении граждан Польши, которые оказались в Беларуси во время протестов, о чем сообщили ранее в польских СМИ.





По данным ЕКРП, в Чехии подготовлены к подаче еще 10 уголовных дел.





«Потерпевшими выступают белорусы, которые проходили в Чехии реабилитацию после жестоких избиений и пыток силовиками в Беларуси», — сообщили в штабе Светланы Тихановской.





Суд универсальной юрисдикции уполномочен привлекать виновных к уголовной ответственности и наказанию вне зависимости от места совершения преступления или гражданства обвиняемого либо потерпевшего.





С санкции такого суда Интерпол имеет право задерживать преступников, чья вина доказана, даже если они находятся на территории других государств.





Ранее Генпрокуратура Литвы официально заявила, что завела уголовное дело и начала досудебное расследование по факту насилия в отношении белоруса Максима Хорошина.





Что говорят в белорусской Генпрокуратуре

В ответ, в Генеральной прокуратуре Беларуси раскритиковали решение своих литовских коллег.





«Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — заявили в ведомстве.





Там отметили 12 декабря, что по заявлению Хорошина «компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством».





С тех пор о ходе проверки и ее результатах никакой информации от белорусской генпрокуратуры нет.