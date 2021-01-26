Вьетнамская компания VinFast показала трио электрических кроссоверов

Источник материала: Tut.by

Компания VinFast , которая преподносит себя в качестве первого производителя автомобилей из Вьетнама, свои первые машины на основе моделей BMW представила еще осенью 2018 года на Парижском автосалоне. А теперь фирма заявила о себе и в сегменте электромобилей.





Первенцами будущей электромобильной гаммы VinFast станут сразу три «паркетника», самый компактный из которых — VF31 — относится к сегменту C и насчитывает от носа до хвоста 4,3 м при колесной базе 2,61 м. Из оснащения для него заявлены подогрев руля и сидений (с функцией вентиляции), мультимедиа-комплекс с вертикальным экраном диагональю 10 и 12,8 дюйма в зависимости от версии, климатическая установка, оснащенная HEPA-фильтром и широкий набор электронных ассистентов.





Для базового варианта VF31 предусмотрен электромотор, развивающий 116 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Кроссовер в топовом исполнении Premium получит 204-сильный электромотор с 320 Нм момента, емкость тяговой батареи в обоих случаях — 42 кВтч, а одного заряда должно хватить на 300 км пробега.









Более крупный VF32 (D-сегмент) достигает в длину 4,75 м (расстояние между осями — 2,95 м), а из особенностей интерьера указаны 15,4-дюймовый дисплей мультимедиа-системы и атмосферная подсветка (цвет можно менять). Силовых установок также будет две на выбор — версия с одним 204-сильным мотором и полноприводная модификация с двумя двигателями суммарной мощностью 408 л.с. (крутящий момент — 640 Нм). Полного заряда батареи емкостью 90 кВтч у базовой версии VF32 хватит примерно на 500 км, пробег топовой версии не сообщается.





Наконец, анонсирован и флагманский кроссовер VF33 длиной 5,12 м и с колесной базой 3,15 м. Он будет доступен с той же 408-сильной установкой, которую предложат и для VF32, но с увеличенной до 106 кВтч емкостью аккумулятора, который обещает до 550 км дальности хода без подзарядки. Из особенностей оснащения VF33 — матричные фары, панорамная крыша и автопилот с третьим уровнем автономности, который в качестве опции предложат и для двух других вышеупомянутых «паркетников».





Во Вьетнаме первым в продажу в ноябре этого года поступит VF31, а VF32 и VF33 подоспеют позже — их рыночный дебют у себя на родине запланирован на февраль следующего года. В середине 2022 года VinFast намерена начать экспорт своих электромобилей, в том числе в Америку и страны ЕС.