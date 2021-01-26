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Компактный дом для молодой семьи на даче под Вильнюсом: с гаражом, в один этаж и плоской крышей

26.01.2021 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот дом с плоской крышей расположен недалеко от Вильнюса, в бывшем районе летних дач. Как сообщает Archdaily, задача архитекторов из Kubinis metras заключалась в том, чтобы спроектировать дом на очень маленьком участке земли для молодой семьи. Заказчикам нравится минимализм, что и отразилось на архитектуре здания.


Фото: Норберт Тукай

Небольшой участок с домами соседей с трех сторон и дорогой с четвертой являлись проблемой для создания качественного открытого пространства. Было принято решение не строить забор, чтобы не ограничивать пространство физически, визуально или социально.


Фото: Норберт Тукай

Фото: Норберт Тукай

На тесном участке был спроектирован небольшой белый минималистский дом, единственная архитектурная особенность которого — крытая деревянная терраса, которая почти полностью окружает его.


Фото: Норберт Тукай

Здание состоит из трех частей — террасы, гаража и крытого перехода от гаража ко входу и на главную террасу. Таким образом терраса действует как переходное пространство между частным и общественным, как альтернатива физическому забору. Кроме того, имея в виду ограниченное пространство, оставленное для двора, лестница на террасу на крыше призвана создавать для жителей некоторую повседневную магию.


Размер дома также сведен к минимуму (всего 80 м2), чтобы удовлетворить основные потребности семьи из четырех человек. Поэтому он разделен на две основные части: спальную и жилую.


Фото: Норберт Тукай

Спальная часть состоит из трех небольших спален, ванной комнаты, подсобного помещения и небольшого холла. Пространства просто служат своей цели.

Гостиная-кухня занимает почти половину дома. Это пространство расположено выше, чем остальная часть дома, и выходит на террасу с западной стороны дома.


Фото: Норберт Тукай

Таким образом он расширяется как визуально, так и физически летом, когда семья проводит большую часть времени с открытым панорамным окном — граница между внутренним и внешним пространством буквально стирается.

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