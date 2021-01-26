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Компактный дом для молодой семьи на даче под Вильнюсом: с гаражом, в один этаж и плоской крышей
Источник материала: Tut.by
Этот дом с плоской крышей расположен недалеко от Вильнюса, в бывшем районе летних дач. Как
Небольшой участок с домами соседей с трех сторон и дорогой с четвертой являлись проблемой для создания качественного открытого пространства. Было принято решение не строить забор, чтобы не ограничивать пространство физически, визуально или социально.
На тесном участке был спроектирован небольшой белый минималистский дом, единственная архитектурная особенность которого — крытая деревянная терраса, которая почти полностью окружает его.
Здание состоит из трех частей — террасы, гаража и крытого перехода от гаража ко входу и на главную террасу. Таким образом терраса действует как переходное пространство между частным и общественным, как альтернатива физическому забору. Кроме того, имея в виду ограниченное пространство, оставленное для двора, лестница на террасу на крыше призвана создавать для жителей некоторую повседневную магию.
Размер дома также сведен к минимуму (всего 80 м2), чтобы удовлетворить основные потребности семьи из четырех человек. Поэтому он разделен на две основные части: спальную и жилую.
Спальная часть состоит из трех небольших спален, ванной комнаты, подсобного помещения и небольшого холла. Пространства просто служат своей цели.
Гостиная-кухня занимает почти половину дома. Это пространство расположено выше, чем остальная часть дома, и выходит на террасу с западной стороны дома.
Таким образом он расширяется как визуально, так и физически летом, когда семья проводит большую часть времени с открытым панорамным окном — граница между внутренним и внешним пространством буквально стирается.
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Компактный дом для молодой семьи на даче под Вильнюсом.
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