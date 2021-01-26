Какие курсы доллара и евро установили банки 26 января

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро растут на торгах 26 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,77% — до 2,5761 рубля, евро укрепился на 0,44% — до 3,1274 рубля, а российский рубль вырос на 0,03% — до 3,4134 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.36.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (БПС-Сбербанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,575 рубля (Беларусбанк, БТА Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,578 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,165 рубля, а ниже всего — в МТБанке — 3,12 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,122 рубля.